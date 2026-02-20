«Τέλειωσε η εποχή της αγάπης»: Σε κρίση η βρετανική μοναρχία μετά τη σύλληψη του Άντριου

Μετά την θεαματική σύλληψη του εκπεσόντα πρίγκιπα Άντριου χθες Πέμπτη (19/2), βάσει υποψιών που έχουν σχέση με το σκάνδαλο Έπσταϊν, η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται και η βρετανική βασιλική οικογένεια βρίσκεται αντιμέτωπη με μία άνευ προηγουμένου κρίση η οποία θεωρείται επικίνδυνη από τους ειδικούς.

Ο μικρός αδελφός του βασιλιά Καρόλου Γ’ απελευθερώθηκε χθες και οι έρευνες συνεχίζονται στην προηγούμενη κατοικία του από την οποία αποπέμφθηκε, το Royal Lodge κοντά στο Γουίνδσορ.

Ο Άντριου συνελήφθη την ημέρα των 66ων γενεθλίων του και ανακρίθηκε επί δώδεκα ώρες επί κατηγοριών για παράβαση καθήκοντος, βάσει υποψιών για διαβίβαση απόρρητων κυβερνητικών εγγράφων και εμπιστευτικών πληροφοριών στον Τζέφρι Έπσταϊν.

Η σύλληψη αυτή σηματοδοτεί την «πιο επικίνδυνη ημέρα για την μοναρχία», γράφει η Telegraph, ενώ η Daily Mail κάνει λόγο για μία «σύγχρονη μοναρχία που βρίσκεται αντιμέτωπη με τον μεγαλύτερό της κίνδυνο».

ΙΜΑGO

Το τέλος της εποχής της αγάπης και του σεβασμού

Σύμφωνα με τον ειδικό επί βασιλικών θεμάτων Ed Owens, η κατάσταση με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η βρετανική μοναρχία είναι ακόμη περισσότερο επικίνδυνη αφού περιλαμβάνει «πολλούς αγνώστους». Αρχικά, περιλαμβάνει την αβεβαιότητα σχετικά με την απαγγελία κατηγοριών κατά του Άντριου, για τον οποίο οι υποψίες για σεξουαλικές επιθέσεις που τον περιβάλλουν αυτήν την στιγμή βρίσκονται εκτός του πλαισίου της επίσημης έρευνας.

Ο Ed Owens αναφέρεται στις προηγούμενες κρίσεις που συγκλόνισαν τη μοναρχία τις τελευταίες δεκαετίες, τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνας το 1997 ή την αποποίηση του θρόνου από τον Εδουάρδο Η’ το 1936 και υπενθυμίζει ότι χρειάστηκαν «περισσότερα από 10 χρόνια για την σταθεροποίηση του θεσμού και την αποκατάσταση των αισθημάτων και της εμπιστοσύνης του κοινού».

Ο βασιλιάς Κάρολος δήλωσε στην ανακοίνωσή του μετά την σύλληψη του αδελφού του ότι «η δικαιοσύνη πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο της» εκφράζοντας παράλληλα την «βαθύτατη ανησυχία του».

Ο βρετανός μονάρχης, ο οποίος είχε αφαιρέσει όλους τους βασιλικούς τίτλους από τον αδελφό του τον Οκτώβριο εξαιτίας των νέων πληροφοριών για τις σχέσεις του Άντριου με τον Τζέφρι Έπσταϊν, απέφυγε ωστόσο να αλλάξει το πρόγραμμά του και παρευρέθηκε όπως ήταν προγραμματισμένο σε ντεφιλέ του Fashion Week του Λονδίνου.

Σύμφωνα με την Roya Nikkhah, ειδική επί βασιλικών θεμάτων της Sunday Times, η βασιλική οικογένεια θα επιδιώξει «να συνεχίσει τις δραστηριότητές της σαν να μην συνέβη τίποτε», αλλά «η εμπιστοσύνη στον θεσμό κινδυνεύει πραγματικά να διαβρωθεί» με την σύλληψη αυτή που δεν έχει προηγούμενο από τον 17ο αιώνα.

«Η εποχή του σεβασμού που κυριαρχούσε κατά την βασιλεία της βασίλισσας (Ελισάβετ) έχει τελειώσει και αυτό είναι μεγάλη πρόκληση για τον Κάρολο, διότι το κοινό δεν έχει πλέον την αγάπη για τον θεσμό», αυτή που είχε κατά την βασιλεία της Ελισάβετ, λέει.

«Αξιολογούνται» στοιχεία για σεξουαλικό αδίκημα

Τροφοδοτώντας το αίσθημα ότι η βασιλική οικογένεια δεν βρίσκεται πλέον υπεράνω των νόμων, τα βρετανικά μέσα υπογράμμισαν ότι ο βασιλιάς δεν είχε ειδοποιηθεί εκ των προτέρων για την σύλληψη του αδελφού του.

Και η ταμπλόιντ The Sun σημειώνει ότι, όπως κάθε ύποπτος, ο Άντριου υποβλήθηκε σε λήψη δείγματος σιέλου για ανάλυση DNA και σε δακτυλοσκόπηση, καθώς και σε φωτογράφιση δικαστικής ταυτότητας.

Φωτ.: Reuters

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που έχει εμφανισθεί καταγοητευμένος από την βρετανική μοναρχία, δήλωσε χθες ότι η σύλληψη του πρώην δούκα του Γιορκ είναι «πολύ θλιβερή» και «πολύ κακή για την βασιλική οικογένεια».

Η σύλληψή του τονίζει επίσης την αντίθεση με την περίπτωση των ΗΠΑ, όπου οι συνέπειες του σκανδάλου Έπσταϊν είναι, μέχρι στιγμής, περιορισμένες. Μόνο η πρώην συνεργός του χρηματιστή και σεξουαλικού εγκληματία Γκισλέιν Μάξγουελ έχει καταδικαστεί στο πλαίσιο του σκανδάλου.

IMAGO

Τις τελευταίες ημέρες, η βρετανική αστυνομία έχει δηλώσει ότι εξετάζει τα έγγραφα που περιέχονται στους φακέλους που δημοσιεύτηκαν στις 30 Ιανουαρίου από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Νέες κατηγορίες εμφανίστηκαν κατά του Άντριου που αυτήν την φορά απέφυγε να κάνει σχόλια.

Η αστυνομία ανακοίνωσε επίσης ότι «αξιολογεί» τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες μία γυναίκα στάλθηκε από τον Τζέφρι Έπσταϊν στο Royal Lodge το 2010, πιθανότατα για να έχει σεξουαλική επαφή με τον Άντριου.

Όμως αυτή η κατηγορία δεν μνημονεύθηκε από την αστυνομία και κανείς δεν γνωρίζει αν ο Άντριου ανακρίθηκε για το θέμα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ