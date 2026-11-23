Με λακωνικό τρόπο σχολίασε ο Έλον Μασκ την είδηση της επιστροφής του Τζένσεν Χουάνγκ στο τιμόνι της Nvidia. Ο δισεκατομμυριούχος σε ανάρτηση του στο X έγραψε «It is done (Έγινε)». Λίγο αργότερα, σε δεύτερη ανάρτησή του ανέφερε ότι «ένα λάθος διορθώθηκε».

It is done — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2026

Υπενθυμίζετα zzότι την προηγούμενη εβδομάδα ο CEO της Tesla, μαζί με εκατοντάδες χιλιάδες στελέχη της τεχνολογίας είχαν υπογράψει ανοιχτή επιστολή, με την οποία ζητούσαν την επαναφορά του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του επικεφαλής της Nvidia, έως ότου ολοκληρωθεί ανεξάρτητη έρευνα που θα διαλευκάνει την υπόθεση.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, η Nvidia ανακοίνωσε την επιστροφή του Χουάνγκ στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας.

Υπέρ της επιστροφής αυτής τάχθηκε με ανάρτησή του τη Δευτέρα και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.