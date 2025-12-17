Τελεσίγραφο από τη Βρετανία στον Αμπράμοβιτς για τα 2,5 δισ. – Αν δεν πληρώσει, πάει δικαστήριο

Η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα ότι δίνει στον Ρώσο επιχειρηματία Ρομάν Αμπράμοβιτς μια τελευταία ευκαιρία να μεταφέρει τα 2,5 δισεκατομμύρια λίρες (περίπου 3,33 δισ. δολάρια) από την πώληση της Τσέλσι στην Ουκρανία, προειδοποιώντας ότι, σε περίπτωση αποτυχίας, θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες για να επιβάλει τη συμφωνία, όπως μεταδίδει το Reuters.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, η Βρετανία επέβαλε αυστηρές κυρώσεις στον Αμπράμοβιτς, υποχρεώνοντάς τον να προχωρήσει σε γρήγορη πώληση της Τσέλσι και να παγώσει τα έσοδα από την πώληση. Τα κεφάλαια αυτά προορίζονται για την υποστήριξη του ουκρανικού λαού, με την κυβέρνηση της Βρετανίας να τονίζει ότι τα χρήματα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά στην Ουκρανία, ως μέρος της ευρωπαϊκής πίεσης προς τη Μόσχα για τις καταστροφές που προκάλεσε ο πόλεμος. Ο ίδιος ο Αμπράμοβιτς έχει εκφράσει την επιθυμία να διαθέσει τα χρήματα και σε άλλες περιοχές που πλήττονται από τον πόλεμο.

Σε περίπτωση που ο Ρώσος επιχειρηματίας καθυστερήσει περαιτέρω, η κυβέρνηση προειδοποιεί ότι είναι «πλήρως έτοιμη» να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για να επιβάλει την υλοποίηση της συμφωνίας του 2022.

Η υπουργός Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, δήλωσε ότι είναι «απαράδεκτο» τα 2,5 δισ. λίρες, τα οποία ανήκουν στον ουκρανικό λαό, να παραμένουν παγωμένα σε βρετανικό τραπεζικό λογαριασμό. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανέφερε ότι η Βρετανία θα εκδώσει άδεια για την αποδέσμευση των κεφαλαίων, εφόσον ο Αμπράμοβιτς δεν ανταποκριθεί στην προθεσμία.