Τελεσίγραφο του ιδιοκτήτη των Μπακς στον Αντετοκούνμπο: «Ή υπογράφεις επέκταση ή ανταλλαγή»

Με την σεζόν να έχει ήδη τελειώσει για τους Μιλγουόκι Μπακς, καθώς έχουν μείνει εκτός διεκδίκησης στόχων, με ρεκόρ 28-42 και βρισκόμενοι στην 11η θέση της Ανατολικής περιφέρειας, οδεύοντας στον αποκλεισμό από τα playoff μετά από χρόνια, το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ομάδα είναι το βασικό θέμα συζήτησης.

Αυτή την στιγμή ο Γιάννης αναρρώνει από τραυματισμό, και στους Μπακς εκμεταλλευόμενοι αυτή την κατάσταση για να δουν τις επιλογές τους σχετικά με το θέμα, και να πάρουν σημαντικές αποφάσεις μαζί με τον παίκτη. Το front office των ελαφιών πρότεινε στον Greek Freak να μην αγωνιστεί για το υπόλοιπο της σεζόν, με τον Αντετοκούνμπο να μην συμφωνεί, με αποτέλεσμα να υπάρχει ρήξη στην σχέση των δυο πλευρών. Την ίδια ώρα η ομάδα από το Μιλγουόκι δείχνει να είναι έτοιμη να προχωρήσει σε μια ανοικοδόμηση της ομάδας, ακόμα και χωρίς τον πιο κομβικό αστέρα της τα τελευταία χρόνια, αλλά και στην ιστορία της.

Σε συνέντευξή του στο ESPN, ο ιδιοκτήτης των Μπακς, Γουες Έντενς, δήλωσε ξεκάθαρα: «Ο Γιάννης θα εισέλθει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, οπότε ένα από τα δύο θα συμβεί: Ή θα υπογράψει επέκταση συμβολαίου ή θα τον ανταλλάξουμε. Δεν μπορούμε να τον αφήσουμε να παίξει χωρίς να έχει υπογράψει επέκταση. Δεν είναι σωστό για τον οργανισμό. Κι αυτό δεν αφορά μόνο τον Γιάννη, αλλά κάθε παίκτη που μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του».

Ο λόγος που η ομάδα θέτει αυτό το... τελεσίγραφο στον Αντετοκούνμπο είναι προφανώς ότι δεν θέλουν να ρισκάρουν να τον χάσουν ως ελεύθερο το επόμενο καλοκαίρι, χωρίς να λάβουν κανένα αντάλλαγμα.