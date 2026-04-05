Τελεσίγραφο Τραμπ μετά τη διάσωση-θρίλερ: «48 ώρες πριν ξεσπάσει η κόλαση στο Ιράν»

Το θρίλερ με την κατάρριψη του αμερικανικού F-15E πάνω από το Ιράν πέρασε στην επόμενη, πιο επικίνδυνη φάση του. Λίγες ώρες μετά την επιβεβαίωση της διάσωσης του αξιωματικού οπλικών συστημάτων, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε μέσω του Truth Social ένα ωμό τελεσίγραφο προς την Τεχεράνη, διαμηνύοντας πως ο χρόνος για συμφωνία τελειώνει. «48 ώρες πριν ξεσπάσει η κόλαση εναντίον τους», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, την ώρα που το Ιράν απαντά πως ολόκληρη η περιοχή θα μετατραπεί σε πύρινη κόλαση αν η επιθετικότητα επεκταθεί.

Μάχη επιβίωσης στο φως της ημέρας και η θυσία των C-130

Οι λεπτομέρειες της επιχείρησης που έρχονται στο φως από το Al Jazeera και τους New York Times περιγράφουν μια αποστολή πέρα από κάθε προηγούμενο. Ο Αμερικανός Συνταγματάρχης κατάφερε να αποφύγει τη σύλληψη για δύο ολόκληρα εικοσιτετράωρα, κρυμμένος σε ορεινή περιοχή του νοτιοδυτικού Ιράν.

Ένα αεροσκάφος F-15E Strike Eagle της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ απογειώνεται στο πλαίσιο της Επιχείρησης Epic Fury, στις 9 Μαρτίου 2026 (Φωτογραφία που παραχωρήθηκε στο REUTERS από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ)

Η διάσωση ξεκίνησε υπό το κάλυμμα του σκότους, αλλά εξελίχθηκε σε σκληρή ανταλλαγή πυρών κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς ιρανικές δυνάμεις περικύκλωσαν το σημείο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δεκάδες μαχητικά που βομβάρδιζαν ιρανικές φάλαγγες για να κρατήσουν ανοιχτό τον δρόμο διαφυγής.

Το κόστος της διάσωσης: Δύο αμερικανικά μεταγωγικά C-130 ακινητοποιήθηκαν στην άμμο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Οι αμερικανικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να τα καταστρέψουν οι ίδιες για να μην πέσει η τεχνολογία τους στα χέρια των Ιρανών, αν και οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι τα κατέρριψαν.

BREAKING:



NYT reports hundreds of special forces troops and dozens of US warplanes and helicopters were deployed to locate the downed F-15 crew member in Iran.



US aircraft struck Iranian convoys to keep them away from the area where the pilot was hiding.



2 US C-130 planes… pic.twitter.com/W3LsvEBqN9 — Current Report (@Currentreport1) April 5, 2026

Το «σαφάρι» των 60.000 δολαρίων

Μια από τις πιο ανατριχιαστικές πτυχές του ρεπορτάζ είναι η συμμετοχή Ιρανών πολιτών στην καταδίωξη του αεροπόρου. Βίντεο στα social media δείχνουν εκατοντάδες ανθρώπους να χτενίζουν τα βουνά, δελεασμένοι από την επικήρυξη ύψους 60.000 δολαρίων που πρόσφερε ο ιρανικός στρατός για όποιον παρέδιδε τον Αμερικανό ζωντανό. Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ο αξιωματικός φέρει τραύματα, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι «θα είναι μια χαρά».

Συλλήψεις στην Ουάσινγκτον και το «πράσινο φως» του IDF

Ενώ η Τεχεράνη μετρά απώλειες κορυφαίων στελεχών από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς, το διπλωματικό θερμόμετρο χτυπά κόκκινο και επί αμερικανικού εδάφους. Ομοσπονδιακοί πράκτορες συνέλαβαν την ανιψιά και την εγγονή του Κασέμ Σουλεϊμανί, μετά από αιφνιδιαστική ακύρωση της πράσινης κάρτας τους από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Την ίδια στιγμή, οι ισραηλινές δυνάμεις (IDF) δηλώνουν έτοιμες να πλήξουν τις ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, περιμένοντας μόνο την τελική έγκριση από την Ουάσινγκτον αν το τελεσίγραφο των 48 ωρών εκπνεύσει χωρίς αποτέλεσμα