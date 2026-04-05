Τελεσίγραφο Τραμπ μετά τη διάσωση-θρίλερ: «48 ώρες πριν ξεσπάσει η κόλαση στο Ιράν»
Ο Τραμπ επιβεβαίωσε τη διάσωση του αεροπόρου και δίνει 48 ώρες στην Τεχεράνη. Μάχες σώμα με σώμα και κατεστραμμένα C-130 στην καρδιά του Ιράν.
Το θρίλερ με την κατάρριψη του αμερικανικού F-15E πάνω από το Ιράν πέρασε στην επόμενη, πιο επικίνδυνη φάση του. Λίγες ώρες μετά την επιβεβαίωση της διάσωσης του αξιωματικού οπλικών συστημάτων, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε μέσω του Truth Social ένα ωμό τελεσίγραφο προς την Τεχεράνη, διαμηνύοντας πως ο χρόνος για συμφωνία τελειώνει. «48 ώρες πριν ξεσπάσει η κόλαση εναντίον τους», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, την ώρα που το Ιράν απαντά πως ολόκληρη η περιοχή θα μετατραπεί σε πύρινη κόλαση αν η επιθετικότητα επεκταθεί.
Μάχη επιβίωσης στο φως της ημέρας και η θυσία των C-130
Οι λεπτομέρειες της επιχείρησης που έρχονται στο φως από το Al Jazeera και τους New York Times περιγράφουν μια αποστολή πέρα από κάθε προηγούμενο. Ο Αμερικανός Συνταγματάρχης κατάφερε να αποφύγει τη σύλληψη για δύο ολόκληρα εικοσιτετράωρα, κρυμμένος σε ορεινή περιοχή του νοτιοδυτικού Ιράν.
Η διάσωση ξεκίνησε υπό το κάλυμμα του σκότους, αλλά εξελίχθηκε σε σκληρή ανταλλαγή πυρών κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς ιρανικές δυνάμεις περικύκλωσαν το σημείο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δεκάδες μαχητικά που βομβάρδιζαν ιρανικές φάλαγγες για να κρατήσουν ανοιχτό τον δρόμο διαφυγής.
Το κόστος της διάσωσης: Δύο αμερικανικά μεταγωγικά C-130 ακινητοποιήθηκαν στην άμμο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Οι αμερικανικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να τα καταστρέψουν οι ίδιες για να μην πέσει η τεχνολογία τους στα χέρια των Ιρανών, αν και οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι τα κατέρριψαν.
Το «σαφάρι» των 60.000 δολαρίων
Μια από τις πιο ανατριχιαστικές πτυχές του ρεπορτάζ είναι η συμμετοχή Ιρανών πολιτών στην καταδίωξη του αεροπόρου. Βίντεο στα social media δείχνουν εκατοντάδες ανθρώπους να χτενίζουν τα βουνά, δελεασμένοι από την επικήρυξη ύψους 60.000 δολαρίων που πρόσφερε ο ιρανικός στρατός για όποιον παρέδιδε τον Αμερικανό ζωντανό. Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ο αξιωματικός φέρει τραύματα, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι «θα είναι μια χαρά».
Συλλήψεις στην Ουάσινγκτον και το «πράσινο φως» του IDF
Ενώ η Τεχεράνη μετρά απώλειες κορυφαίων στελεχών από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς, το διπλωματικό θερμόμετρο χτυπά κόκκινο και επί αμερικανικού εδάφους. Ομοσπονδιακοί πράκτορες συνέλαβαν την ανιψιά και την εγγονή του Κασέμ Σουλεϊμανί, μετά από αιφνιδιαστική ακύρωση της πράσινης κάρτας τους από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
Την ίδια στιγμή, οι ισραηλινές δυνάμεις (IDF) δηλώνουν έτοιμες να πλήξουν τις ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, περιμένοντας μόνο την τελική έγκριση από την Ουάσινγκτον αν το τελεσίγραφο των 48 ωρών εκπνεύσει χωρίς αποτέλεσμα