Τελεσίγραφο Τραμπ μετά το «όχι» του Ιράν: Αν δεν συμφωνήσει δεν θα έχει ενεργειακές εγκαταστάσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε σκληρές δηλώσεις σχετικά με το Ιράν μετά από την απόρριψη της Τεχεράνης στην πρόταση εκεχειρίας, τονίζοντας ότι σε περίπτωση που δεν αποδεχθεί τους όρους που έχουν τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το Ιράν «δεν θα έχει γέφυρες και ενεργειακές εγκαταστάσεις», υπογραμμίζοντας την ένταση της αμερικανικής στάσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει δοθεί διορία έως αύριο για την επίτευξη συμφωνίας, την οποία χαρακτήρισε ως «τελευταία ευκαιρία». Παράλληλα, σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις αποτελούν ένα «σημαντικό βήμα», εκφράζοντας την εκτίμηση ότι «το καθεστώς έχει αλλάξει», αφήνοντας να εννοηθεί πως υπάρχουν εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι ο βασικός λόγος της σύγκρουσης είναι η αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων δηλώνοντας κατηγορηματικά: «Δεν θα έχει πυρηνικά το Ιράν».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, εμφανίστηκε έντονα ενοχλημένος για την αποστολή όπλων που, όπως είπε, προορίζονταν για διαδηλωτές, αλλά τελικά κατέληξαν στα χέρια Κούρδων. «Είμαι έξαλλος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρέμβαση όμως έκανε και η Μελάνια Τραμπ, η οποία τόνισε ότι «όλα αυτά γίνονται για το μέλλον των Ιρανών», επιχειρώντας να δώσει μια διαφορετική διάσταση στις εξελίξεις.

Αναμένεται εντός των επόμενων ωρών συνέντευξη Τύπου, όπου εκτιμάται ότι θα δοθούν περισσότερες διευκρινίσεις για τις θέσεις και τις επόμενες κινήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Ιράν κατέθεσε δέκα ρήτρες απορρίπτοντας την εκεχειρία

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο του Ιράν IRNA, η απάντηση της Τεχεράνης διαμορφώνεται σε δέκα βασικές ρήτρες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Ο οριστικός τερματισμός των συγκρούσεων στην περιοχή

Η θέσπιση πρωτοκόλλου για την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ

Η άρση των κυρώσεων και η ανασυγκρότηση

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η απάντηση της Τεχεράνης δείχνει ότι απορρίπτει την προοπτική μιας απλής εκεχειρίας, επιμένοντας αντίθετα στην ανάγκη για πλήρη και μόνιμο τερματισμό του πολέμου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού στρατού, Μοχαμάντ Ακραμίνια, δήλωσε παράλληλα πως η χώρα του θα συνεχίσει να μάχεται «για όσο καιρό οι πολιτικοί αξιωματούχοι το κρίνουν σκόπιμο».

«Ο εχθρός πρέπει σίγουρα να μετανιώσει (για την έναρξη των εχθροπραξιών), προκειμένου έπειτα από αυτή τη σύρραξη να μπορέσουμε να ανακτήσουμε την ασφάλεια και να αποφύγουμε έναν νέο πόλεμο».

Τέλος, το Ιράν διαβίβασε την απάντησή του στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών μέσω του Πακιστάν σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.