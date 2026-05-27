Τελευταίο κουδούνι για τα γυμνάσια - Ποια η μέρα έναρξης των εξετάσεων

Το τελευταίο κουδούνι της σχολικής χρονιάς θα χτυπήσει σήμερα, Τετάρτη (27/5), στα γυμνάσια όλης της χώρας, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση των μαθημάτων και την έναρξη της απαιτητικής εξεταστικής περιόδου για χιλιάδες μαθητές.

Οι μαθητές της Α’ και Β’ Γυμνασίου μπαίνουν πλέον σε ρυθμούς προαγωγικών εξετάσεων, οι οποίες θα διεξαχθούν από την Τρίτη 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας.

Την ίδια ώρα, η αγωνία κορυφώνεται για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς στο τέλος της εβδομάδας ξεκινά η μεγάλη δοκιμασία για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι εξετάσεις για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων αρχίζουν την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, ενώ μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου 2026, θα ακολουθήσουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ.

Παράλληλα, τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία θα συνεχίσουν κανονικά τη λειτουργία τους μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, οπότε και θα ολοκληρωθεί επίσημα η σχολική χρονιά για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.