Τελικά οι ακρίδες τι χρώμα έχουν;

Σε άλλους λαούς και πολιτισμούς οι ακρίδες θεωρούνται γεύμα και μάλιστα εκλεκτό, καθώς είναι πλούσιες σε πρωτεΐνες. Κάποιες μάλιστα πηγές υποστηρίζουν ότι και στην Αρχαία Ελλάδα όπως καταγράφει και ο «Ανάργυρος» του Αριστοφάνη.



Στις μέρες μας όμως από ένα σνακ της εποχής έχει αποκτήσει πολιτική ταυτότητα, ανάλογα με το χρώμα της. Εάν είναι γαλάζια, πράσινη ή κόκκινη. Το κακό όμως είναι ότι εκεί που κάποιοι τρώγανε ή τρώνε τις ακρίδες, εδώ στην Ελλάδα κινδυνεύουμε να μας φάνε οι…ακρίδες.



Και για να γίνουμε πιο σοβαροί. Δυστυχώς λειτουργούμε και πάλι σαν να μην μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Θεωρούμε τα φαινόμενα διαφοράς ως ταυτοτικά στοιχεία ενός και μόνο κόμματος.



Η ζωή όμως έχει τη δική της δυναμική. Και αποδεικνύει τελικά ότι οι…ακρίδες δεν έχουν ένα μόνο χρώμα. Και στο τέλος της ημέρας εκθέτουν όσους υποστηρίζουν το αντίθετο επιχειρώντας να τις ταυτίσουν με μια και μόνο παράταξη.



Η διαφθορά περνά οριζόντια το πολιτικό μας σύστημα και το αποτύπωμά της το πληρώνουν άπαντες και ιδιαίτερα εκείνοι που κουνάνε περισσότερο το δάκτυλο στους άλλους.



Τα όσα αποκαλύπτονται τον τελευταίο καιρό, οδηγούν στην απαξίωση, το πολιτικό σύστημα, που μέχρι η δικαιοσύνη να ξεκαθαρίσει και να επιβάλλει τις ποινές της



Το κακό είναι ότι έχουμε μπροστά μας 13 τουλάχιστον μήνες, προεκλογικής περιόδου, και εάν το κλίμα συνεχίζει να κινείται μέσα στο βούρκο της σκανδαλολογίας ή των πραγματικών σκανδάλων η κάλπη μπορεί να βγάλει τέρατα.



Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο για το πολιτικό σύστημα που ήδη είναι σε κρίση. Εάν πιστεύουν δε ότι μπορούν να διασωθούν κάνοντας πρωταθλητισμό στη λασπομαχία, πιστεύοντας ότι στο τέλος της ημέρας θα ξεπλυθούν οι αμαρτίες τους έχουν μπει σε επικίνδυνους ατροπούς.



Το κόστος θα το πληρώσουν άπαντες όσο και αν θεωρούν ότι ο μόνος που θα έχει κόστος θα είναι η κυβέρνηση.



Η κοινωνία από τη μεριά της είναι έτοιμη να …καταπιεί και να αποδεχτεί τα πάντα, και με πεδίο αντιπαράθεσης τα social media, η κατάσταση θα συνεχίζει να γεννά από τη μια βία, και από την άλλη απαξίωση του κοινοβουλευτισμού. Και αυτό είναι το επικίνδυνο, εάν με κάποιο δεν μαζευτεί. Διότι ακόμη και όταν αρχίσουν οι δικαστικές αποφάσεις η αίσθηση που θα υπάρχει είναι ότι πάλι τα κουκούλωσαν!



Επειδή δε έχουμε μπροστά μας την δίκη των Τεμπών, ότι απαξιώνει τον κοινοβουλευτισμό και τη δικαιοσύνη, στο τέλος της ημέρας φέρνει τερατογεννήσεις…