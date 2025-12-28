Τελικά πόσες αισθήσεις έχει ο άνθρωπος - Μελέτη υπόσχεται πως είναι περισσότερες από όσες νομίζουμε

Περνάμε ώρες μπροστά σε υπολογιστές και κινητά, βασιζόμενοι σχεδόν αποκλειστικά στην όραση και την ακοή. Όμως οι αισθήσεις μας δεν σταματούν ποτέ. Το τραχύ και το λείο, η ένταση στους ώμους, η απαλότητα του ψωμιού, το τσούξιμο της οδοντόκρεμας ή το άρωμα του καφέ το πρωί είναι πάντα εκεί.

Ο Αριστοτέλης μίλησε για πέντε αισθήσεις. Σύγχρονη επιστήμη, που δημοσιεύτηκε στο sciencealert.com, όμως, διαφωνεί. Σύμφωνα με νευροεπιστήμονες, ο άνθρωπος μπορεί να διαθέτει από 22 έως και 33 αισθήσεις.

Η εμπειρία μας είναι πολυαισθητηριακή

Δεν βλέπουμε, δεν ακούμε και δεν αγγίζουμε ξεχωριστά. Όλα συμβαίνουν ταυτόχρονα. Αυτό που μυρίζουμε επηρεάζει αυτό που νιώθουμε και αυτό που βλέπουμε αλλάζει αυτό που ακούμε.

Το άρωμα τριαντάφυλλου σε ένα σαμπουάν μπορεί να κάνει τα μαλλιά να «φαίνονται» πιο μεταξένια. Αντίστοιχα, οι οσμές στα γιαούρτια χαμηλών λιπαρών μπορούν να τα κάνουν να δείχνουν πιο πλούσια και παχύρρευστα.

Περισσότερες αισθήσεις απ’ όσες νομίζαμε

Έτσι, πέρα από τις γνωστές, υπάρχουν:

Ιδιοδεκτικότητα: ξέρουμε πού βρίσκονται τα άκρα μας χωρίς να τα βλέπουμε

Ισορροπία: βασίζεται στο αιθουσαίο σύστημα, την όραση και την ιδιοδεκτικότητα

Ενδοδεκτικότητα: αντιλαμβανόμαστε πείνα, καρδιακό ρυθμό, εσωτερικές αλλαγές

Αίσθηση ιδιοκτησίας: το αίσθημα ότι το σώμα μας μάς ανήκει

Σε ορισμένες νευρολογικές παθήσεις, αυτές οι αισθήσεις μπορεί να διαταραχθούν, με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Η γεύση δεν είναι μόνο… γεύση

Άλλο ένα παράδειγμα είναι όταν τρώμε, δεν «γευόμαστε» απλώς. Η μελέτη αναφέρει πως βιώνουμε έναν συνδυασμό αφής, όσφρησης και γευσιγνωσίας. Η γλώσσα ανιχνεύει το γλυκό, το αλμυρό, το ξινό και το πικρό.

Τι γίνεται όμως με φαγητά όπως το μάνγκο και η φράουλα;

Προφανώς, δεν υπάρχουν υποδοχείς «φράουλας» στη γλώσσα. Η όσφρηση είναι αυτή που κάνει τη διαφορά, μέσω των οσμών που ανεβαίνουν από το στόμα προς τη μύτη καθώς μασάμε.

Οι αισθήσεις μας είναι πολύ πιο περίπλοκες απ’ όσο πιστεύουμε. Και είναι παντού γύρω μας.

Αρκεί να σταματήσουμε για λίγο – σε έναν περίπατο ή σε ένα γεύμα – και να τους δώσουμε την προσοχή που αξίζουν.