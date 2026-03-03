Τελικά, τι συμβαίνει με τη 13χρονη κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν

Καθώς ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, εκτοξεύει απειλές προς τη Σεούλ και ορκίζεται να συνεχίσει το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας, το μεγάλο ερώτημα στα χείλη όλων είναι αν η 13χρονη κόρη του, που εμφανίζεται όλο και συχνότερα το τελευταίο διάστημα στο πλάι του έχει οριστεί επίσημα διάδοχός του.

Ασφαλώς, κανείς δε διαθέτει την απάντηση αυτή τη στιγμή, όμως η συζήτηση σχετικά με τη διαδοχή στη χώρα των 25 εκατομμυρίων κατοίκων με την πιο σκληρή δικτατορία στον πλανήτη έχει ξεκινήσει.

Αυτό φάνηκε στην κρίσιμη συνεδρίαση του κόμματος που γίνεται μία φορά στα πέντε χρόνια. Συνήθως, από εκείνο το βήμα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν εκτοξεύει απειλές προς τη Νότια Κορέα, όμως αυτή τη φορά το ενδιαφέρον των ειδικών και των αναλυτών είχε στραφεί στη 13χρονη κόρη.

Την περασμένη εβδομάδα, οι μυστικές υπηρεσίες της Σεούλ ενημέρωσαν τους βουλευτές της Νότιας Κορέας ότι πιστεύουν πως ο Κιμ επέλεξε την κόρη του να τον διαδεχτεί και, ταυτόχρονα, ρωτάει τη γνώμη της για θέματα πολιτικής

Παρά το γεγονός ότι τη βλέπουμε όλο και συχνότερα στο πλευρό του πατέρα της σε εικόνες που μεταδίδουν τα κρατικά ΜΜΕ, ελάχιστα έχουν γίνει γνωστά για το νεαρό κορίτσι. Η Βόρεια Κορέα δεν έχει δώσει ποτέ στη δημοσιότητα το όνομα ή την ηλικία της.

Πότε ήρθε στο προσκήνιο

Η ύπαρξή της έγινε γνωστή το 2013 από δηλώσεις του σταρ του μπάσκετ, Ντένις Ροντμαν, στην εφημερίδα, Guardian, μετά από μία επίσκεψή του στην Πιονγκγιάνγκ. Εκτιμάται ότι είναι 13 ετών, βάσει στοιχείων από μυστικές υπηρεσίες.

Η Σεούλ είχε εκφράσει την εκτίμηση ότι έχει ένα μεγαλύτερο αδερφό, όμως αργότερα πήρε αποστάσεις από αυτή την εκτίμηση.

Πλέον, οι περισσότεροι αναλυτές πιστεύουν ότι η Τζου Αέ είναι το μεγαλύτερο παιδί του Κιμ Γιονγκ Ουν και ότι έχει μία μικρότερη αδερφή εννέα ετών. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην κρατική τηλεόραση το 2022 και κρατούσε το χέρι του πατέρα της κατά τη διάρκεια επιθεώρησης πυραύλων.

Παρατηρητές αναφέρουν τις εμφανίσεις της στην κρατική τηλεόραση όπου συνήθως βρίσκεται στο κέντρο του κάδρου, ενώ οι τοπικοί σχολιαστές αναφέρονται σε αυτή ως το «σεβάσμιο παιδί» - που αποτελεί και το πιο σαφές σημάδι ότι είναι η επίσημη διάδοχος.

Η εγγύτητα με τον στρατό της χώρας σημάδι του ρόλου της

Ένα άλλο σημάδι για το σημαντικό της ρόλο είναι η εγγύτητά της με το στρατό της χώρας. Την έχουν δείξει να επιθεωρεί στρατεύματα και εξοπλισμό δίπλα στον πατέρα της, ενώ αρκετές φορές έχουν δείξει ανώτατους Στρατηγούς να υποκλίνονται μπροστά της και να ψιθυρίζουν στο αυτί της, ενώ κάθεται δίπλα στον πατέρα της.

Στις επιθεωρήσεις στρατευμάτων φοράει, όπως και ο πατέρας της, δερμάτινο παλτό και σκούρα γυαλιά. Για να αναλάβει τα ηνία της χώρας, θα πρέπει να κυριαρχήσει και να βασιστεί, όπως ο πατέρας της, στο στρατό.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανέλαβε την εξουσία της Βόρειας Κορέας σχετικά απότομα, καθώς ορίστηκε διάδοχος μόλις ένα χρόνο πριν το θάνατο του πατέρα του. Ο ίδιος φαίνεται να προσπαθεί να αποφύγει κάτι τόσο απότομο στη δική του διαδοχή, προετοιμάζοντας ήδη την έφηβη κόρη του.

Μέσα στο... μυαλό του Κιμ Γιονγκ Ουν

Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, πέραν των αναφορών για το βάρος του, το κάπνισμα και το αλκοόλ. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, είναι πιθανό ο Κιμ Γιονγκ Ουν να προσπαθεί να ετοιμάσει τη διαδοχή του ώστε να αποφευχθεί κάποια κρίση διαδοχής όταν έρθει η ώρα.

Πρώην Βορειοκορεάτες που αυτομόλησαν από τη χώρα υποστηρίζουν ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να κυβερνήσει τη Βόρεια Κορέα μία γυναίκα, λόγω της νοοτροπίας που υπάρχει στη χώρα. Δεν υπάρχει ισότητα και σπανίως βλέπει κανείς γυναίκες σε υψηλά αξιώματα. Άλλοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν βγαίνει με την κόρη του στα κρατικά ΜΜΕ σε μία προσπάθεια να μαλακώσει την πολύ σκληρή εικόνα του.

Το σίγουρο είναι ότι ακόμα και στη Βόρεια Κορέα – την πιο κλειστή χώρα του πλανήτη – πολλά έχουν αλλάξει τις τελευταίες δεκαετίες ακόμα και σε αυτό το επίπεδο. Τα επόμενα χρόνια, θα φανεί ποιος έχει δίκιο…