Τελική προσφορά της Dubai BC για Γουόκαπ, απορρίφθηκε από τους «ερυθρόλευκους»

Το «τρίγωνο» Ολυμπιακός-Γουόκαπ-Ντουμπάι, συνεχίζει να απασχολεί το μπασκετικό κοινό, αφού η ομάδα από τα Εμιράτα «πολιορκεί» με προτάσεις το τείχος των Πειραιωτών και εκείνοι το κρατούν υπερυψωμένο.

Οι «ερυθρόλευκοι» ΚΑΕ, δε δείχνει ακόμη διατεθειμένη να συζητήσει για τον Τόμας Γουόκαπ, καθώς με βάση το συμβόλαιό του, τον θεωρεί ακόμη παίκτη της ομάδας και για τη νέα σεζόν. Το γεγονός ότι ο Ελληνοαμερικανός ζητάει περισσότερες απολαβές χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί προς το παρόν η επιθυμία του, ωθεί την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ να τον κάνει δικό της.

Έτσι λοιπόν η Dubai BC, έστειλε ένα mail, το οποίο έγραφε πάνω: «Τελική προσφορά». Αυτή μάλιστα φτάνει το ποσό των 870.000 ευρώ, η οποία απορρίφθηκε για όλους τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Αυτό δε σημαίνει πως μέχρι τις 20 Αυγούστου, που ξεκινάει η προετοιμασία του Ολυμπιακού, δε θα έχει βρεθεί η «χρυσή τομή» είτε με μεταγραφή, είτε με άυξηση απολαβών, είτε απλά με αλλαγή σκεπτικού του ίδιου του παίκτη.