Τέλος από την Red Bull ο Κλόπ - «Ψήνεται» η επιστροφή στους πάγκους (;)

Η πρόσληψη του Γιούργκεν Κλοπ από την Red Bull ως παγκόσμιος επικεφαλής ποδοσφαίρου είχε κάνει τεράστιο ντόρο στον κόσμο του ποδοσφαίρου, όμως όπως φαίνεται αυτός ο κύκλος του Γερμανού πρώην προπονητή της Λίβερπουλ κλείνει συντομότερα από το αναμενόμενο.

Ο Κλόπ προσλήφθηκε στις 1 Ιανουαρίου του 2025, όμως έναν χρόνο και κάτι μετά φαίνεται πως η σχέση του με τους ανθρώπους της γνωστής εταιρίας δεν είναι και οι καλύτερες. Σύμφωνα με την αυστριακή εφημερίδα «Salzburger Nachrichten» υπήρξαν κάποιες εντάσεις ανάμεσα στον 58χρονο Γερμανό και στα στελέχη της εταιρίας, κάτι που διέψευσε ο πρόεδρος της Red Bull, Όλιβερ Μίντζλαφ λέγοντας πως «Είναι εντελώς παράλογο και αβάσιμο. Είμαστε ικανοποιημένοι με τη δουλειά του Γιούργκεν Κλοπ».

🚨🚨| BREAKING: Jürgen Klopp could already 𝐋𝐄𝐀𝐕𝐄 Red Bull! 👋🇩🇪



Klopp is no longer said to have unanimous support, and some of his decisions are being questioned.



There is growing talk of a possible departure this summer.



[@lequipe via @_BeFootball] pic.twitter.com/cbAzuE0iif — CentreGoals. (@centregoals) March 3, 2026

Παρόλα αυτά όπως φαίνεται η αθλητική κατάσταση των δύο κύριων συλλόγων του ομίλου Red Bull δεν είναι καθόλου ικανοποιητική, με την ευθύνη για αυτό να την έχει ο Κλόπ καθώς ο λόγος που προσλήφθηκε ήταν να βοηθήσει τις ομάδες να εξελιχθούν και να κατακτήσουν τίτλους, κάτι από το οποίο απέχουν πολύ την δεδομένη στιγμή. Από την άλλη πλευρά, και ο πρώην προπονητής φαίνεται να μην είναι ικανοποιημένος από την κατάσταση και το πόστο στο οποία βρίσκεται, με τις φήμες για πιθανή του αποχώρηση αυτό το καλοκαίρι εντείνονται. Ο πρώην προπονητής της Ντόρτμουντ και της Λίβερπουλ φαίνεται πως όσο περνάει ο καιρός θέλει όλο και περισσότερο να επιστρέψει στους πάγκους, με τον Όλιβερ Γκλάσνερ, νυν προπονητή της Κρίσταλ Πάλας, αναφέρεται συχνά ως πιθανός διάδοχος στο τέλος της σεζόν.