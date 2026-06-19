Το αντίο του Μπιανκόν στον Ολυμπιακό: «Θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου»

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν, αποτελεί και επίσημα παρελθόν από το ρόστερ του Ολυμπιακού και μετά από 3 χρόνια στο ρόστερ ο Γάλλος αποχαιρετά το λιμάνι. Επόμενος σταθμός για τον αμυντικό, η Άντερλεχτ με τον παίκτη να βρίσκεται ήδη στις Βρυξέλλες.

Το deal ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει οριστικοποιηθεί, με το κόστος της μεταγραφής να ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ο Μπιανκόν, ο οποίος μετακόμισε στο λιμάνι στο δεύτερο μισό της σεζόν 2023-24, αποχωρεί από τους «ερυθρόλευκους» έχοντας καταγράψει 67 συμμετοχές και 4 γκολ, αποτελώντας μια αξιόπιστη λύση στα μετόπισθεν της ομάδας.

Ο Γάλλος με δημοσίευση στο ίνσταγκραμ αποχαιρέτησε τους «ερυθρόλευκους»:

«Ευχαριστώ, Ολυμπιακέ.

Ήρθα στις 18 Σεπτεμβρίου 2023 και από την πρώτη κιόλας μέρα ένιωσα σαν στο σπίτι μου.

Με υποδεχθήκατε με τόση αγάπη, πάθος και σεβασμό. Το να φοράω αυτή τη φανέλα και να εκπροσωπώ αυτόν τον σύλλογο ήταν πραγματικά μεγάλη τιμή.

Θα είμαι για πάντα ευγνώμων για κάθε στιγμή που έζησα εδώ, για τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό και υποστηρικτικό επιτελείο, τον σύλλογο και φυσικά τους καταπληκτικούς φιλάθλους που έκαναν αυτό το ταξίδι τόσο ξεχωριστό.

Ο Ολυμπιακός θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για πάντα!».