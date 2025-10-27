Τέλος εποχής: Αποχώρησε από τον Θεσπρωτό ο Χουάν Ραμόν Ρότσα μετά από 7 χρόνια

Μια σπουδαία συνεργασία έφτασε στο τέλος της. Ο Θεσπρωτός ανακοίνωσε επίσημα την αποχώρηση του Χουάν Ραμόν Ρότσα από την τεχνική ηγεσία της ομάδας, έπειτα από επτά χρόνια κοινής πορείας που σημάδεψαν την ιστορία του συλλόγου.

Η ομάδα της Ηγουμενίτσας αποχαιρέτησε τον έμπειρο Αργεντινό τεχνικό με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media, ευχαριστώντας τον για την πολυετή προσφορά του και τις επιτυχίες που συνδέθηκαν με το όνομά του.

Ο Ρότσα, γνωστός από τη θητεία του στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ανέλαβε τον Θεσπρωτό σε μια δύσκολη περίοδο και κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα μέχρι τη Super League 2, πετυχαίνοντας το μεγαλύτερο επίτευγμα της σύγχρονης ιστορίας της.

Η ανακοίνωση του Θεσπρωτού

«Ο Α.Σ. Θεσπρωτός ανακοινώνει την αποχώρηση του Χουάν Ραμόνα Ρότσα από την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας.



Μετά από σχεδόν 7 χρόνια ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε τον άνθρωπο που συνέδεσε το όνομα του με τις μεγαλύτερες στιγμές του Θεσπρωτού.



Είμαστε ευγνώμονες για όσα προσέφερε στην ομάδα, τους παίκτες και τον τόπο μας.



Ήταν τιμή μας που είχαμε τον Χουάν Ραμόνα Ρότσα στο τιμόνι της ομάδας μας όλα αυτά τα χρόνια, μαζί περάσαμε όμορφες αλλά και δύσκολες στιγμές που πάντα θα μας δένουν



Κόουτς σου ευχόμαστε καλή πορεία σε ό,τι και αν κάνεις στην συνέχεια…».