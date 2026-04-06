Τέλος εποχής για την εφαρμογή γραπτών μηνυμάτων της Samsung

Η Samsung παίρνει μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις της τα τελευταία χρόνια στο χώρο των κινητών τηλεφώνων, ανακοινώνοντας την πλήρη διακοπή της εφαρμογής Samsung Messages από τον Ιούλιο του 2026, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί την οριστική στροφή προς το Google Messages ως την αποκλειστική λύση μηνυμάτων για όλες τις συσκευές Galaxy με Android 12 ή νεότερη έκδοση.

Αυτή η εξέλιξη έχει προκαλέσει ήδη έντονες συζητήσεις μεταξύ των χρηστών και έρχεται να εδραιώσει τη στενή συνεργασία της κορεάτικης εταιρείας με τη Google, ενισχύοντας ταυτόχρονα την υποστήριξη για προηγμένες τεχνολογίες όπως το RCS (Rich Communication Services).



Η επίσημη ανακοίνωση και το χρονοδιάγραμμα

Η είδηση προέκυψε από επίσημη ανάρτηση στον ιστότοπο της Samsung και την εφαρμογή Samsung Members, όπου η εταιρεία ενημερώνει τους κατόχους συσκευών Galaxy ότι το Messages θα σταματήσει να λειτουργεί πλήρως μετά τις 31 Ιουλίου 2026. Από εκείνη τη στιγμή, δεν θα είναι δυνατή η αποστολή ή λήψη μηνυμάτων (εκτός από τα επείγοντα), ενώ η εφαρμογή θα αποσυρθεί εντελώς από το Galaxy Store το επόμενο διάστημα.

Οι χρήστες θα λάβουν ειδοποιήσεις εντός των επόμενων εβδομάδων με οδηγίες βήμα-προς-βήμα για την μετάβαση, η οποία θα γίνει αυτόματα για τους περισσότερους, καθώς το Google Messages είναι ήδη προεγκατεστημένο.



Ποιες συσκευές θα επηρεαστούν

Η αλλαγή αφορά αποκλειστικά συσκευές με Android 12 και νεότερες εκδόσεις του λειτουργικού, συμπεριλαμβανομένων φυσικά των κορυφαίων σειρών όπως τα Galaxy S25, S24, Z Fold και Flip σειρές, καθώς και τα νεότερα tablets και wearables. Παλαιότερες συσκευές με Android 11 ή πιο παλιές εκδόσεις δεν επηρεάζονται και θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν κανονικά το Samsung Messages.

Ωστόσο, σε συσκευές που έχουν κυκλοφορήσει πριν το 2022, οι συνομιλίες RCS ενδέχεται να διακοπούν προσωρινά κατά τη μετάβαση, αν και η Google διαβεβαιώνει ότι θα επανέλθουν αυτόματα μόλις οριστεί το Google Messages ως προεπιλεγμένη εφαρμογή.



Οι λόγοι της απόφασης

Η απόφαση δεν είναι ξαφνική, αλλά κορυφώνει μια μακρά πορεία προσέγγισης των δύο εταιρειών. Ήδη από το 2022 η Samsung είχε ορίσει το Google Messages ως προεπιλεγμένη εφαρμογή στις ναυαρχίδες της, ως μέρος της συμφωνίας για την προώθηση του RCS. Το Samsung Messages, παρόλο που είχε βελτιωθεί με παρόμοιες λειτουργίες, υστερούσε σε συμβατότητα με χρήστες iPhone, κάνοντας το Google Messages την ιδανική επιλογή για «ομοιόμορφη εμπειρία» σε παγκόσμιο επίπεδο.



Οδηγός βήμα-βήμα για την άνετη μετάβαση

Η διαδικασία είναι απλή και ασφαλής, χωρίς κίνδυνο απώλειας δεδομένων. Πρώτα, ανοίξτε το Google Messages και ορίστε το ως προεπιλεγμένη εφαρμογή από τις Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > Εφαρμογές Προεπιλογής. Στη συνέχεια, κάντε backup των SMS σας είτε μέσω Samsung Cloud είτε με δωρεάν εργαλεία όπως το SMS Backup & Restore και τα πάντα θα μεταφερθούν αυτόματα. Αν χρειάζεται, διαγράψτε τα δεδομένα του Samsung Messages και ενεργοποιήστε το RCS από τις ρυθμίσεις του Google Messages (επιλέξτε «Chat features»).

