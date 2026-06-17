Τέλος εποχής για την Pizza Hut: Πωλείται έναντι 2,7 δισ. δολαρίων κι αλλάζει σελίδα 67 χρόνια μετά

Μία από τις πιο εμβληματικές αλυσίδες εστίασης στον κόσμο περνά σε νέα εποχή. Η Yum! Brands ανακοίνωσε την πώληση της Pizza Hut έναντι 2,7 δισ. δολαρίων, βάζοντας τέλος σε μια σχέση δεκαετιών που συνέδεε την αλυσίδα πίτσας με τα KFC και Taco Bell.

Η συμφωνία προβλέπει τον διαχωρισμό της Pizza Hut σε δύο διαφορετικούς αγοραστές. Το παγκόσμιο δίκτυο εκτός ηπειρωτικής Κίνας περνά στον επενδυτικό όμιλο LongRange Capital έναντι 1,5 δισ. δολαρίων, ενώ οι δραστηριότητες στην κινεζική αγορά εξαγοράζονται από τη Yum China Holdings έναντι 1,2 δισ. δολαρίων.

Η εξέλιξη αποτελεί μέρος της στρατηγικής αναδιάρθρωσης της Yum! Brands, η οποία επιδιώκει να επικεντρωθεί σε τομείς με μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης.

Reuters

Οι δυσκολίες που οδήγησαν στην πώληση



Παρά το τεράστιο αποτύπωμά της παγκοσμίως, η Pizza Hut βρέθηκε τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπη με σοβαρές προκλήσεις.

Ο ανταγωνισμός από τη Domino’s Pizza εντάθηκε σημαντικά, ενώ η άνοδος των πλατφορμών delivery άλλαξε ριζικά τις συνήθειες των καταναλωτών. Οι πιέσεις αυτές επηρέασαν την ανάπτυξη της αλυσίδας και, σύμφωνα με αναλυτές, συνέβαλαν στην απόφαση της Yum! Brands να αναζητήσει εναλλακτικές στρατηγικές.

Ήδη, από τον περασμένο Νοέμβριο, η διοίκηση είχε γνωστοποιήσει ότι εξετάζει όλες τις διαθέσιμες επιλογές για το μέλλον της Pizza Hut, προετοιμάζοντας ουσιαστικά το έδαφος για τη σημερινή συμφωνία.

Θετική αντίδραση από τη Wall Street



Οι επενδυτές υποδέχθηκαν θετικά την ανακοίνωση της πώλησης.

Η μετοχή της Yum! Brands ενισχύθηκε έως και 2,2% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street, καθώς η αγορά εκτιμά ότι η εταιρεία θα μπορέσει να επικεντρώσει περισσότερους πόρους στα υπόλοιπα ισχυρά brands του χαρτοφυλακίου της.

Η συμφωνία θεωρείται μία από τις σημαντικότερες κινήσεις αναδιάρθρωσης στον κλάδο της εστίασης τα τελευταία χρόνια.

Από ένα δάνειο 600 δολαρίων σε μια παγκόσμια αυτοκρατορία



Η ιστορία της Pizza Hut ξεκίνησε το 1958 στην πόλη Ουίτσιτα του Κάνσας, όταν οι αδελφοί Νταν και Φρανκ Κάρνεϊ δανείστηκαν 600 δολάρια από τη μητέρα τους για να ανοίξουν ένα μικρό κατάστημα πίτσας.

Το όνομα «Pizza Hut» προέκυψε από έναν απλό λόγο: η επιγραφή του καταστήματος χωρούσε μόλις οκτώ γράμματα.

Μέσα σε λίγα χρόνια η επιχείρηση αναπτύχθηκε ραγδαία μέσω franchising και το 1971 αναδείχθηκε στη μεγαλύτερη αλυσίδα πίτσας στον κόσμο.

Το 1977 εξαγοράστηκε από την PepsiCo, η οποία αργότερα δημιούργησε τον όμιλο που εξελίχθηκε στη σημερινή Yum! Brands.

Σήμερα η Pizza Hut διαθέτει περισσότερα από 16.000 εστιατόρια σε περισσότερες από 100 χώρες, αποτελώντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της παγκόσμιας βιομηχανίας εστίασης.

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Η διαφήμιση με τον Γκορμπατσόφ που έγραψε ιστορία



Στην πολυετή διαδρομή της, η Pizza Hut έχει συνδεθεί και με μία από τις πιο παράξενες και πολυσυζητημένες διαφημίσεις όλων των εποχών.

Το 1997, πρωταγωνιστής σε διαφημιστικό της αλυσίδας εμφανίστηκε ο τελευταίος ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ.

Στο σποτ, πελάτες σε εστιατόριο της Pizza Hut διαφωνούν έντονα για την πολιτική του κληρονομιά, μέχρι που μια ηλικιωμένη γυναίκα βάζει τέλος στη συζήτηση λέγοντας: «Εξαιτίας του έχουμε πολλά πράγματα... όπως η Pizza Hut».

Η διαφήμιση εξελίχθηκε σε πολιτιστικό φαινόμενο και παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα συνάντησης πολιτικής και εμπορικής επικοινωνίας.



Νέα εποχή για ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της εστίασης

Η πώληση της Pizza Hut δεν αποτελεί απλώς μια επιχειρηματική συναλλαγή δισεκατομμυρίων.

Σηματοδοτεί το τέλος ενός ιστορικού κύκλου για μια εταιρεία που διαμόρφωσε την παγκόσμια αγορά πίτσας και έγραψε τη δική της ιστορία στην ποπ κουλτούρα.

Με νέους ιδιοκτήτες και διαφορετική στρατηγική, το ερώτημα πλέον είναι αν η Pizza Hut θα καταφέρει να ανακτήσει τη δυναμική που την έκανε κάποτε από τα πιο δυνατά brand πίτσας σε ολόκληρο τον κόσμο.