Τέλος εποχής για το μεγαλύτερο λιγνιτικό συγκρότημα της χώρας - Κλείνει ο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Ο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη σταματά σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου, οριστικά τη λειτουργία του, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο 42 ετών που σημάδεψε την οικονομική και κοινωνική ζωή της Δυτικής Μακεδονίας.

Σήμερα το πρωί, εργατικά σωματεία προγραμμάτισαν τρίωρη στάση εργασίας και συμβολική διαμαρτυρία στην πύλη του σταθμού, καταγγέλλοντας τις συνέπειες της απολιγνιτοποίησης για την περιοχή και τους εργαζόμενους.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο xronos-kozanis, οι δύο πρώτες μονάδες του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου τέθηκαν σε λειτουργία το 1984. Ακολούθησαν η τρίτη μονάδα το 1985, η τέταρτη το 1986 και η πέμπτη το 1997, δημιουργώντας το μεγαλύτερο λιγνιτικό συγκρότημα ηλεκτροπαραγωγής της χώρας, συνολικής ισχύος 1.595 MW και έναν από τους σημαντικότερους λιγνιτικούς σταθμούς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Για δεκαετίες, οι πέντε μονάδες του έκαιγαν εκατομμύρια τόνους λιγνίτη κάθε χρόνο, κρατώντας όρθιο το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας και μετατρέποντας τη Δυτική Μακεδονία στο ενεργειακό κέντρο της Ελλάδας, την ενεργειακή «καρδιά» της χώρας, όπως συνηθίζεται να λέγεται. Από τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου τροφοδοτήθηκε και η τηλεθέρμανση της Κοζάνης από το 1993, ένα έργο που άλλαξε την καθημερινότητα της πόλης και συνδέθηκε άμεσα με τη λειτουργία των μονάδων. Ακόμη και η τελευταία παράταση λειτουργίας του σταθμού έως και σήμερα, 15 Μαΐου 2026, δόθηκε ακριβώς για να καλυφθούν οι ανάγκες της τηλεθέρμανσης κατά τη χειμερινή περίοδο.

Το κλείσιμο του ΑΗΣ εντάσσεται στη διαδικασία απολιγνιτοποίησης που εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια. Έχουν προηγηθεί η παύση λειτουργίας του ΑΗΣ Αμυνταίου και των μονάδων της Καρδιάς, ενώ σε τροχιά αλλαγών βρίσκεται και η «Πτολεμαΐδα 5», η οποία αναμένεται να μετατραπεί σε μονάδα φυσικού αερίου.

Η ανησυχία στην περιοχή είναι έντονη. Δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια συζητούν τους κινδύνους για την τηλεθέρμανση, την τοπική οικονομία και κυρίως για τις θέσεις εργασίας που χάνονται. Συνδικαλιστικοί φορείς προειδοποιούν ότι η παύση λειτουργίας του σταθμού επηρεάζει άμεσα εκατοντάδες εργαζομένους, τόσο στον ίδιο τον ΑΗΣ όσο και σε εργολαβίες, μεταφορές, τεχνικά επαγγέλματα και επιχειρήσεις που αναπτύχθηκαν γύρω από τη λιγνιτική δραστηριότητα.

Το μέλλον για μεγάλο μέρος των εργαζομένων παραμένει αβέβαιο, καθώς η Δυτική Μακεδονία αναζητά ακόμη το νέο παραγωγικό μοντέλο που θα αντικαταστήσει τον λιγνίτη.