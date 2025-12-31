Τέλος εποχής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην «ομπρέλα» της ΑΑΔΕ οι αγροτικές επιδοτήσεις – Το νέο οργανόγραμμα

Μια ιστορική αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών πόρων και των αγροτικών ενισχύσεων τίθεται σε ισχύ από αύριο, Πέμπτη 1η Ιανουαρίου 2026. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ παύει να υφίσταται ως αυτόνομος οργανισμός και ενσωματώνεται πλήρως στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ , σηματοδοτώντας μια νέα εποχή «σιδηράς πειθαρχίας» και διαφάνειας στις πληρωμές.

Η νέα «Γενική Διεύθυνση Ελέγχων» και οι 624 υπάλληλοι



Με την ενσωμάτωση αυτή, 624 οργανικές θέσεις προσωπικού μεταφέρονται στην ΑΑΔΕ, επανδρώνοντας τη νεοσύστατη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών. Το νέο σχήμα περιλαμβάνει ένα δίκτυο κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών που θα ελέγχουν κάθε ευρώ που εκταμιεύεται.

Οι νέες Κεντρικές Διευθύνσεις:

ΔΑΕΑ: Άμεσες Ενισχύσεις και Αγορά.

ΔΙΠΕΑΑ: Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης.

ΔΤΕ: Τεχνικοί Έλεγχοι.

ΔΙΠΑΓΕ: Πληρωμές Αγροτικών Ενισχύσεων.

ΔΙΔΙΕΠ: Διαχείριση Ενισχύσεων Τρίτων Φορέων.

ΔΙΣΥΠΑ: Συντονισμός και Προγραμματισμός.

Παράλληλα, δημιουργούνται έξι Περιφερειακές Διευθύνσεις (Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδας-Ιονίου, Θεσσαλίας-Στερεάς, Κρήτης και Αττικής-Αιγαίου) για την αποκεντρωμένη εποπτεία των δικαιούχων.

Πιτσιλής: «Μόνο στους πραγματικούς δικαιούχους»

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έδωσε το στίγμα της επόμενης μέρας, ξεκαθαρίζοντας ότι το «πάρτι» με τις αδικαιολόγητες ενισχύσεις τελειώνει.

«Στόχος μας είναι ένας: Κάθε ευρώ ενίσχυσης να πηγαίνει μόνο σε όσους πράγματι το δικαιούνται», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το νέο μοντέλο θωρακίζει την εθνική οικονομία από δημοσιονομικούς κινδύνους και προστατεύει τα χρήματα των Ελλήνων και Ευρωπαίων φορολογουμένων.

Τι αλλάζει για τους αγρότες



Το νέο μοντέλο υπόσχεται:



Ταχύτερες πληρωμές: Μέσω της ψηφιοποίησης και των ενιαίων διαδικασιών της ΑΑΔΕ.



Διαφάνεια: Αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και τυποποιημένοι έλεγχοι για όλους.



Αξιοποίηση Δεδομένων: Χρήση επιχειρησιακών δεδομένων για τον εντοπισμό εικονικών δηλώσεων.



Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς τα μπλόκα των αγροτών σε Μάλγαρα και Μέγαρα ζητούν δίκαιη κατανομή των πόρων, με την ΑΑΔΕ πλέον να αναλαμβάνει τον ρόλο του «εγγυητή» ότι οι ενισχύσεις θα φτάνουν στον πραγματικό παραγωγό και όχι σε «φαντάσματα» του συστήματος.