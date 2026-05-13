Τέλος εποχής για τον Πάουελ στην FED - Νέος πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας ο Κέβιν Γουόρς

Η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε στις 13 Μαΐου τον πρώην οικονομικό στέλεχο και πρώην κυβερνήτη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Κέβιν Γουόρς ως νέο πρόεδρο της Federal Reserve (FED) και εκλεκτό του Τραμπ, τοποθετώντας τον σε μία από τις πιο ισχυρές θέσεις της παγκόσμιας οικονομικής πολιτικής.

Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε με 54 υπέρ και 45 κατά, επιβεβαιώνοντας ως πρόεδρο τον εκλεκτό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Μία ημέρα νωρίτερα, ο Γουόρς είχε επίσης εγκριθεί, σε αντίστοιχα οριακή ψηφοφορία, για μια νέα 14ετή θητεία στο Διοικητικό Συμβούλιο της FED.

Η ανάληψη της ηγεσίας έρχεται σε μια περίοδο αυξημένου προβληματισμού για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, μετά την έντονη δημόσια κριτική του Τραμπ προς τον απερχόμενο πρόεδρο Τζερόμ Πάουελ και δικαστικές υποθέσεις που ενισχύουν τα ερωτήματα για τον βαθμό πολιτικής επιρροής στην FED.

Σε κρίσιμη συγκυρία η αλλαγή ηγεσίας

Ο Γουόρς, που υπηρέτησε στο Δ.Σ. της FED από το 2006 έως το 2011, επιστρέφει σε μια στιγμή όπου τα μέλη της Federal Open Market Committee εμφανίζονται διχασμένα για την κατεύθυνση των επιτοκίων. Η άνοδος του πληθωρισμού λόγω του πολέμου με το Ιράν, σε συνδυασμό με τη χαμηλή πρόσληψη σε πολλούς κλάδους, δημιουργεί κινδύνους για τους δύο βασικούς στόχους της τράπεζας: σταθερότητα τιμών και υψηλή απασχόληση.

Σύμφωνα με τον αναλυτή της Principal Asset Management Κρίστιαν Φλόρο, ο Γουόρς φαίνεται σήμερα πιο δεκτικός σε χαμηλότερα επιτόκια σε σχέση με την περίοδο μετά την οικονομική κρίση του 2008. Η έμφαση που δίνει στα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγικότητα και στη διαμόρφωση νέου πλαισίου για τον πληθωρισμό, δείχνει ότι ίσως αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη ανοχή προσωρινές τιμολογιακές πιέσεις.

Ωστόσο, μια πιο «ήπια» στροφή ενδέχεται να προκαλέσει μεγαλύτερη κριτική για την ανεξαρτησία της FED, καθώς η κυβέρνηση έχει ζητήσει ανοιχτά χαμηλότερα επιτόκια.

Το μήνυμα Γουόρς: Η ανεξαρτησία της FED «πρέπει να κερδίζεται»

Κατά την ακρόασή του στη Γερουσία στις 21 Απριλίου, ο Γουόρς τόνισε ότι πιστεύει βαθιά στην ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, σημειώνοντας όμως ότι «πρέπει να κερδίζεται» – αφήνοντας αιχμές πως τα τελευταία χρόνια αυτό δεν συνέβη. Εξέφρασε επίσης την άποψη ότι η FED «έχασε τον στόχο» της σταθερότητας τιμών στη διάρκεια και μετά την πανδημία, όταν ο πληθωρισμός έφτασε σε υψηλό 40 ετών.

Παρά τις συνεχείς πιέσεις Τραμπ για μειώσεις επιτοκίων, υποστήριξε ότι ποτέ δεν του ζητήθηκε να δεσμευτεί εκ των προτέρων και ότι δεν θα το έκανε.

Η θητεία του Πάουελ στο Διοικητικό Συμβούλιο λήγει τον Ιανουάριο του 2028.

Στην τελευταία του συνέντευξη Τύπου στις 29 Απριλίου, μετά την απόφαση της επιτροπής να διατηρήσει τα επιτόκια στο 3,5%–3,75%, ο Πάουελ συνεχάρη τον Γουόρς και πρόσθεσε πως θα «κρατήσει χαμηλούς τόνους» ως απλό μέλος.

«Υπάρχει πάντα μόνο ένας πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας», δήλωσε ο Πάουελ. «Όταν ο Κέβιν Γουόρς ορκιστεί, θα είναι εκείνος. Με την ορκωμοσία του, οι συνάδελφοί του θα τον εκλέξουν και πρόεδρο της FOMC».