«Τέλος εποχής» στην ΕΟΚ: Ο Διαμαντίδης παραιτήθηκε από την θέση του στην Ομοσπονδία

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης, θρύλος του ελληνικού μπάσκετ και κορυφαίος παίκτης στην ιστορία του Παναθηναϊκού, υπέβαλε την παραίτησή του από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), ολοκληρώνοντας τη συνεργασία του με τον φορέα όπου εργαζόταν από το 2022 ως σύμβουλος και υπεύθυνος σε αναπτυξιακά προγράμματα και εθνικές μικρών ηλικιών.

Κατά τις τελευταίες ημέρες είχαν γίνει συζητήσεις ανάμεσα στον ίδιο και τη διοίκηση της ΕΟΚ, με στόχο μια κοινή ανακοίνωση για το «διαζύγιο» και η απόφαση του Διαμαντίδη ήταν οριστική. Ενημέρωσε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Βαγγέλη Λιόλιο, ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει με καμία ιδιότητα εντός της ΕΟΚ.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται σημαντική, όχι μόνο λόγω του κύρους του Διαμαντίδη στον χώρο αλλά και επειδή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, λίγες μέρες πριν από τη διεξαγωγή των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η αρχή που έκανε ο Διαμαντίδης στην ΕΟΚ τα τελευταία χρόνια και η σχέση του με τη νέα γενιά αθλητών ήταν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της θητείας του, μια θητεία που πλέον ολοκληρώνεται, ανοίγοντας νέες πιθανότητες για τον ίδιο.