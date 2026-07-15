Τέλος εποχής στην εθνική Γαλλίας: Αποχωρεί ο Ντεσάν και τον διαδέχεται ο Ζινεντίν Ζιντάν

Η Ισπανία επικράτησε της Γαλλίας και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσει μια εκ των Αγγλία ή Αργεντινή. Ως εκ τούτου ο Ντιντιέ Ντεσάν αναμένεται να απομακρυνθεί από τον πάγκο των «τρικολόρ» και να τον διαδεχθεί ο Ζινεντίν Ζιντάν. Με αυτόν τον τρόπο κλείνει ένας ιστορικός κύκλος 14 χρόνων για τον Γάλλο προπονητή στον πάγκο της εθνικής ομάδας.

Η ήττα από τους Ισπανούς, σηματοδοτεί των αποκλεισμό των Γάλλων. Πλέον ο Ντεσάν και η ομάδα του αφού δεν θα είναι στον τελικό της διοργάνωσης, θα διεκδικήσουν την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Ο Γάλλος προπονητής, αφήνει πίσω του ένα σπουδαίο έργο που έχτισε με την ομάδα, καθώς οι «μπλε» κατάφεραν να στεφθούν πρωταθλητές κόσμου το 2018 και πρωταθλητές του Nations league το 2021.

Όπως αναφέρουν διεθνή μέσα, η αντικατάσταση του Γάλλου τεχνικού είναι σχεδόν σίγουρη. Ένας άλλος θρύλος του γαλλικού ποδοσφαίρου, αναμένεται να αναλάβει τα ινία της ομάδας και όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην πρόσληψη του Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος επιστρέφει στους πάγκους για χάρη της χώρας του, μετά από 5 χρόνια, όπου τελευταία του δουλειά ήταν στον σύλλογο της Ρεάλ Μαδρίτης το 2021.