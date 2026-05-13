Τέλος εποχής στον ΑΝΤ1 - Ο Στρατής Λιαρέλλης αποχωρεί μετά από 30 χρόνια

Τριάντα χρόνια στον όμιλο ΑΝΤ1. Τριάντα χρόνια γεμάτα δράση, ήθος, σωστή δημοσιογραφία και προσφορά από τις θέσεις που κλήθηκε να υπηρετήσει με το ειδικό βάρος του μπροστά και πίσω από τις κάμερες..

Ο Στρατής Λιαρέλλης με ανακοίνωση - αποχαιρετισμό έβαλε τελεία στη συνεργασία του με τον όμιλο ΑΝΤ1.

Η αποχώρησή του δεν αφήνει περιθώρια για φήμες και σενάρια και η σχέση του με τον όμιλο ΑΝΤ1 είναι ακριβώς αυτή που αναφέρεται στη δήλωσή του, η οποία φιλοξενείται στη συνολική ανακοίνωση: «Ήρθε η στιγμή να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος. Αποχωρώ με αίσθημα εκτίμησης για όσα πετύχαμε μαζί και με τη βεβαιότητα ότι οι δρόμοι μας δεν χωρίζουν. Απλά μπαίνουν σε μια διαφορετική ρότα».

«Ο Όμιλος Antenna ανακοινώνει την ολοκλήρωση της μακρόχρονης και επιτυχημένης συνεργασίας του με τον Στρατή Λιαρέλλη, Εντεταλμένο Σύμβουλο Διοίκησης.

Μετά από σχεδόν 30 χρόνια συνεχούς και ουσιαστικής παρουσίας στον Όμιλο Antenna, ο Στρατής Λιαρέλλης ολοκληρώνει τον κύκλο του, έχοντας συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη και εξέλιξη του Ομίλου, καθώς και στην ενίσχυση της θέσης του στο σύγχρονο περιβάλλον των media.

Στον ΑΝΤ1 εντάχθηκε το 1990 ως πολιτικός συντάκτης και ανέλαβε διαδοχικά καίριες θέσεις ευθύνης: το 2010 τη Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης, το 2012 τη Γενική Διεύθυνση του ΑΝΤ1 και το 2014 τη θέση του Managing Director Antenna Group Greece. Από το 2019 κατείχε τη θέση του Εντεταλμένου Συμβούλου Διοίκησης του Ομίλου.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του, διακρίθηκε για τη στρατηγική του σκέψη, την αποτελεσματικότητα και την αποφασιστικότητά του, καθώς και την ικανότητά του να δημιουργεί καλές σχέσεις.

Ο Όμιλος Antenna, διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς με τον Στρατή Λιαρέλλη, τον ευχαριστεί για την πολύτιμη προσφορά του όλα αυτά τα χρόνια.

«Μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες γεμάτες δημιουργία και σημαντικές εμπειρίες, αισθάνομαι ότι ήρθε η στιγμή να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος. Ευχαριστώ θερμά τον Θοδωρή Κυριακού για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και όλους τους συνεργάτες μου στον Όμιλο Antenna.

Αποχωρώ με αίσθημα εκτίμησης για όσα πετύχαμε μαζί και με τη βεβαιότητα ότι οι δρόμοι μας δεν χωρίζουν. Απλά μπαίνουν σε μια διαφορετική ρότα. Ο Όμιλος Antenna, υπό την ηγεσία του Θοδωρή Κυριακού, είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει να μεγαλουργεί και να κατακτά νέες κορυφές στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Στρατής Λιαρέλλης.

«Ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου ταυτίστηκε με τον ANT1»



Φεύγοντας από τον ΑΝΤ1 ο Στρατής Λιαρέλλης απευθύνθηκε προς τους δημοσιογράφους και τους συνεργάτες του λέγοντάς τους χαρακτηριστικά: «Με ιδιαίτερη συγκίνηση απευθύνομαι σε όλες και σε όλους για να μοιραστώ μαζί σας την ολοκλήρωση ενός τεράστιου κύκλου για μένα. Ένας κύκλος ζωής, δημιουργίας, συγκινήσεων, απογοητεύσεων, χαράς και έντονων στιγμών με σημαντικές επιτυχίες. Ένας μεγάλος κύκλος που η επαγγελματική μου πορεία -και τολμώ να πω- ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου ταυτίστηκε με τον ANTENNA.



Έχω σταθεί τυχερός στη ζωή μου. Κατ’ αρχήν γιατί στην πορεία μου βρέθηκα αρκετά νέος στον ΑΝΤ1 από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του. Τυχερός γιατί είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ, να οραματιστώ και να καθοδηγηθώ από μία σπάνια προσωπικότητα, έναν σπουδαίο οραματιστή, ένα γενναίο άνθρωπο, τον Μίνωα Κυριακού. Πάρα πολύ τυχερός γιατί μετά τον αείμνηστο Πρόεδρο η σκυτάλη πέρασε συνολικά στον Θοδωρή Κυριακού.



Ο Θοδωρής δεν είναι απλά ο Πρόεδρος του ΑΝΤΕΝΝΑ Group που γιγάντωσε τον όμιλο σε 23 χώρες. Δεν είναι μόνο ένας επιχειρηματίας με διεθνές όραμα. Είναι συνάμα ένας συνεπής πατριώτης, μία διεθνής προσωπικότητα, ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας με ισχυρό ένστικτο, με μεγάλη τόλμη και βαθιά πίστη στις αρχές και τις αξίες του. Τα πεπραγμένα το αποδεικνύουν. Τον ευχαριστώ ειλικρινά για την εμπιστοσύνη και την στήριξή του όλα αυτά τα χρόνια και του εύχομαι κάθε επιτυχία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όπου γιγαντώνεται με γεωμετρική πρόοδο.



Διπλά τυχερός όμως είμαι για τους συναδέλφους μου. Οι άνθρωποι του ANT1, η ομάδα του ANT1, η οικογένεια του ΑΝΤ1. Οι άνθρωποι που μοχθούν και αγωνίζονται καθημερινά. Μπροστά και πίσω από τις κάμερες, στα γραφεία, στα studios, στις αίθουσες σύνταξης, σε όλες τις διευθύνσεις υποστήριξης. Στην πραγματικότητα, όλοι εσείς είστε οι ήρωες και αποτελείτε την ουσιαστική δύναμη για την διαχρονική επιτυχία μας. Και είχαμε πολλές επιτυχίες. Χωρίς εσάς, κάτι τέτοιο δεν θα ήταν εφικτό. Είσαστε όλοι άνθρωποι ταλαντούχοι, αφοσιωμένοι, παθιασμένοι. Και σας ευχαριστώ όλους και τον καθένα χωριστά για αυτή την μεγάλη κοινή μας διαδρομή.



Αποχωρώ με βαθιά εκτίμηση, συγκίνηση και υπερηφάνεια για τη διαδρομή αυτή, αλλά και με αισιοδοξία για όσα έρχονται. Οι κύκλοι που κλείνουν δημιουργούν πάντα χώρο για νέες ιδέες, νέες προκλήσεις και νέες δημιουργικές συναντήσεις. Εύχομαι στον Όμιλο και σε όλους του ανθρώπους του καλή συνέχεια και ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον!»