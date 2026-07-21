Τέλος η απαγόρευση χρήσης του TikTok στα κινητά υπαλλήλων της αμερικανικής κυβέρνησης

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αίρει επισήμως την οριζόντια απαγόρευση χρήσης του TikTok σε ομοσπονδιακές συσκευές, αλλά αφήνει στα επιμέρους υπουργεία και υπηρεσίες την τελική απόφαση για το αν θα επιτρέπουν την εφαρμογή στους υπαλλήλους τους.



Τέλος στην κεντρική απαγόρευση

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι η τρέχουσα έκδοση του TikTok στις ΗΠΑ δεν εμπίπτει πλέον στο πεδίο εφαρμογής του νόμου που είχε ψηφιστεί το 2022 και απαγόρευε την εγκατάσταση της εφαρμογής σε σχεδόν όλες τις ομοσπονδιακές συσκευές, με ελάχιστες εξαιρέσεις για λόγους ασφάλειας και έρευνας. Σε γνωμοδότηση της σχετικής υπηρεσίας, η οποία παρέχει νομικές συμβουλές στην εκτελεστική εξουσία, αναφέρεται ότι «το Κογκρέσο απαγόρευσε μόνο την έκδοση του TikTok που μοιραζόταν τα ίδια προβληματικά χαρακτηριστικά ιδιοκτησίας», υπονοώντας ότι τα σημερινά δεδομένα ιδιοκτησίας και ελέγχου της πλατφόρμας είναι διαφορετικά.

Σύμφωνα με την ίδια γνωμοδότηση, ο Λευκός Οίκος έχει ήδη ενημερώσει ότι οι υπάλληλοι των ομοσπονδιακών υπηρεσιών μπορούν να κατεβάζουν το TikTok στις επίσημες συσκευές τους, «υπό την κρίση της εκάστοτε υπηρεσίας και σύμφωνα με τις ισχύουσες πολιτικές του εργασιακού χώρου».



Ο ρόλος του νέου Security Joint Venture

Κομβικό ρόλο στην άρση της απαγόρευσης παίζει η αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της πλατφόρμας στις ΗΠΑ μέσω του TikTok US Data Security Joint Venture, μιας νέας οντότητας που λειτουργεί ανεξάρτητα από την ByteDance (εταιρεία που διαχειρίζεται το TikTok στην Κίνα). Το joint venture είναι κατά πλειοψηφία ελεγχόμενο από Αμερικανούς επενδυτές και έχει τροποποιήσει τόσο τον αλγόριθμο όσο και το πρόγραμμα κυβερνοασφάλειας που είχε αρχικά αναπτύξει η ByteDance, με στόχο να απομονώσει τα δεδομένα και τις ροές πληροφορίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης από τις πρακτικές που είχαν προκαλέσει ανησυχία το 2022.

Στην ανακοίνωση του DOJ σημειώνεται ότι η νέα εκδοχή του TikTok δεν φέρει τα χαρακτηριστικά ασφάλειας που αρχικά οδήγησαν στην απαγόρευση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η αλλαγή ιδιοκτησιακού και τεχνικού πλαισίου θεωρείται επαρκής για να μειώσει τους κινδύνους εθνικής ασφάλειας σε ό,τι αφορά τις κυβερνητικές συσκευές.



Η παρακαταθήκη της απαγόρευσης του 2022

Η αρχική απαγόρευση του TikTok σε ομοσπονδιακές συσκευές ψηφίστηκε σε ένα κλίμα διακομματικής ανησυχίας για τη δυνατότητα της Κίνας να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα Αμερικανών χρηστών μέσω της μητρικής ByteDance, η οποία εδρεύει στο Πεκίνο. Τον Φεβρουάριο του 2023, ο Λευκός Οίκος είχε δώσει σε όλες τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες προθεσμία 30 ημερών για να αφαιρέσουν την εφαρμογή από τις συσκευές τους, χαρακτηρίζοντας το μέτρο κρίσιμο βήμα για την προστασία ευαίσθητων κυβερνητικών πληροφοριών.