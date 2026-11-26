Ραγδαίες εξελίξεις για την εκπομπή του ΟPEN «10 Παντού», μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε από τη δημοσιοποίηση του βίντεο με τoν άγριο στακωμό ανάμεσα στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρέθηκε η αρχισυντάκτρια της εκπομπής, Βάσω Μητρομάρα η οποία υπέβαλε την παραίτησή της από την πρωινή εκπομπή του καναλιού. Όπως όλα δείχνουν, η δημοσιογράφος που μέχρι πρότινος βρισκόταν στο ακουστικό των παρουσιαστών και ήταν η «αρχηγός» της δημοσιογραφικής ομάδας , πλέον βρίσκεται όχι μόνο εκτός εκπομπής, αλλά και εκτός του δυναμικού του καναλιού.

Η απόφαση αυτή έρχεται από την ίδια, καθώς μέσα από ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κοινοποίησε την παραίτησή της, ενώ διευκρίνησε πως η απομάκρυνσή της από την εκπομπή ήταν καθαρά «δική της απόφαση.» Ιδιαίτερη σημασία έχει και η επισήμανση που θέλησε να κάνει σε σχέση με το επίμαχο βίντεο, τονίζοντας πως δεν «υπήρξε ποτέ υπαίτια» για το περιστατικό.