Τέλος η ασυδοσία στους δρόμους; Οι κάμερες AI άρχισαν να στέλνουν κλήσεις στο Gov.gr Wallet

Η εποχή που οι κλήσεις της Τροχαίας έφταναν με καθυστέρηση στο ταχυδρομείο ανήκει οριστικά στο παρελθόν. Από το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, η Αττική πέρασε σε μια νέα φάση οδικής ασφάλειας, καθώς τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία οι νέες «έξυπνες» κάμερες. Ήδη, τα πρώτα 130 ψηφιακά πρόστιμα έχουν βρει τον δρόμο τους προς τη Θυρίδα Πολίτη στο gov.gr και το Gov.gr Wallet, σηματοδοτώντας μια μεγάλη μεταρρύθμιση που βασίζεται στον πρόσφατο νόμο 5256/2025.

Πώς λειτουργεί το «μάτι» της Τεχνητής Νοημοσύνης

Δεν πρόκειται για απλές κάμερες καταγραφής. Το σύστημα που εγκατέστησε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διαθέτει αλγορίθμους Τεχνητής Νοημοσύνης (AΙ) και τεχνολογία αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων (ANPR). Μπορεί να αναγνωρίσει με ακρίβεια τη μάρκα, το μοντέλο, ακόμη και το χρώμα του οχήματος, ταξινομώντας αυτόματα την παράβαση.

Στα οκτώ πιλοτικά σημεία υψηλής επικινδυνότητας της Αττικής, οι κάμερες «σκανάρουν» για:

Φωτογραφία αρχείου: Eurokinisi Έξυπνες κάμερες

• Παραβίαση κόκκινου σηματοδότη (η πιο συχνή παράβαση μέχρι στιγμής).

• Μη χρήση κράνους ή ζώνης ασφαλείας.

• Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

• Υπέρβαση ορίων ταχύτητας.

Οι «φρουροί» των λεωφορειολωρίδων

Την ίδια στιγμή, δέκα λεωφορεία έχουν εξοπλιστεί με κινητές κάμερες που ελέγχουν την αντικανονική κυκλοφορία και στάθμευση στις λεωφορειολωρίδες. Οι κάμερες αυτές δεν περιορίζονται μόνο στα πρόστιμα, αλλά συλλέγουν δεδομένα για την κατάσταση των υποδομών και την κίνηση, βοηθώντας στον καλύτερο σχεδιασμό των δρομολογίων, ενώ προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα αποκρύπτοντας μη απαραίτητα στοιχεία.

Ο έλεγχος επεκτείνεται: ΚΤΕΟ, Ασφάλεια και Τέλη

Η ψηφιακή διασύνδεση επιτρέπει στις Αρχές να προχωρούν σε περαιτέρω έλεγχο της πινακίδας. Έτσι, μια παράβαση στο φανάρι μπορεί να αποκαλύψει αν το όχημα είναι ανασφάλιστο, αν έχει περάσει ΚΤΕΟ ή αν έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας.

Το μέλλον είναι ψηφιακό

Το πλάνο των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών είναι φιλόδοξο. Μέσα στο 2026, οι κάμερες θα φτάσουν τις 1.000 σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, ενώ έως το 2027 θα προστεθούν άλλες 300 κινητές μονάδες. Όλα αυτά θα καταλήγουν στον φορέα ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ, ένα ενιαίο σύστημα όπου ο πολίτης θα μπορεί να βλέπει την κλήση του, να υποβάλλει ένσταση ή να πληρώνει το πρόστιμο ηλεκτρονικά.

Συχνές Ερωτήσεις: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις ψηφιακές κλήσεις

1. Πώς θα καταλάβω ότι έλαβα κλήση;

Θα λάβετε άμεσα ειδοποίηση (push notification) στο κινητό σας μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet, καθώς και ενημερωτικό email. Η κλήση θα εμφανιστεί αυτόματα στην προσωπική σας Θυρίδα Πολίτη.

ΠΗΓΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ INTIME NEWS

2. Η κάμερα καταγράφει το πρόσωπό μου;

Οι κάμερες εστιάζουν στην πινακίδα του οχήματος. Στις περιπτώσεις μη χρήσης ζώνης, κράνους ή κινητού, η λήψη περιορίζεται στα απαραίτητα στοιχεία για τη βεβαίωση, ενώ ακολουθούνται αυστηρά οι κανόνες του GDPR για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

3. Τι γίνεται αν το όχημα δεν είναι δικό μου;

Η κλήση βεβαιώνεται αρχικά στον ιδιοκτήτη του οχήματος. Μέσω του συστήματος ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ, θα παρέχεται η δυνατότητα ψηφιακής δήλωσης του πραγματικού οδηγού, ώστε το πρόστιμο και οι τυχόν βαθμοί στο ΣΕΣΟ (Point System) να μεταφερθούν στον παραβάτη.

4. Μπορώ να κάνω ένσταση ψηφιακά;

Ναι. Η νέα μεταρρύθμιση προβλέπει την υποβολή ενστάσεων ηλεκτρονικά μέσα από το περιβάλλον του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος (Ε.Η.Σ.), καταργώντας την ανάγκη επίσκεψης σε τμήματα της Τροχαίας.

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΗΓΗ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ INTIME NEWS

5. Τι άλλους ελέγχους κάνει η κάμερα;

Με την ανάγνωση της πινακίδας, το σύστημα διασταυρώνει αυτόματα αν το όχημα έχει περάσει ΚΤΕΟ, αν είναι ασφαλισμένο και αν έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας. Μία παράβαση μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετα πρόστιμα για αυτές τις εκκρεμότητες.

Πίσω από τις κάμερες: Λειτουργούν όλες; Τι πρέπει να προσέξετε

Παρά την ψηφιακή επέλαση, η εφαρμογή του συστήματος εγείρει σημαντικά ερωτήματα για την καθημερινότητα των οδηγών. Ας δούμε την πραγματικότητα πίσω από τους τίτλους:

Το «Μάτι» της AI και η Ανθρώπινη Σφραγίδα: Παρά την προηγμένη τεχνολογία, η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν λειτουργεί ως «δικαστής». Οι κάμερες εντοπίζουν την πιθανή παράβαση, αλλά η τελική βεβαίωση και η αποστολή του προστίμου στο Gov.gr Wallet απαιτούν την ψηφιακή υπογραφή αστυνομικού. Αυτό σημαίνει πως το σύστημα είναι ημι-αυτόματο, διασφαλίζοντας (θεωρητικά) πως ένα τεχνικό σφάλμα δεν θα οδηγήσει σε άδικο πρόστιμο.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/EUROKINISSI)



Εκ Περιτροπής ή Συνεχής Έλεγχος; Αν και ο στόχος είναι οι 1.000 κάμερες να λειτουργούν 24/7 έως το 2027, η ενεργοποίηση γίνεται σταδιακά. Πολλοί αναρωτιούνται αν όλες οι κάμερες είναι «ενεργές» ταυτόχρονα. Η αλήθεια είναι πως η αποτρεπτική τους ισχύς βασίζεται στο άγνωστο: ο οδηγός δεν μπορεί να γνωρίζει αν μια συγκεκριμένη κάμερα καταγράφει ή βρίσκεται σε φάση συντήρησης, επιβάλλοντας έτσι συνεχή εγρήγορση.

Οι «παγίδες» του συστήματος

Μικροατυχήματα: Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους είναι το απότομο φρενάρισμα μόλις ο οδηγός αντιληφθεί την κάμερα, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει καραμπόλες σε σημεία που υποτίθεται πως προστατεύονται.

Ψευδώς Θετικά Στοιχεία (False Positives): Η AI κάμερα μπορεί να σφάλει. Ένα σκουρόχρωμο ρούχο που «χάνεται» στο κάθισμα μπορεί να εκληφθεί ως μη χρήση ζώνης, αναγκάζοντας τον πολίτη σε μια γραφειοκρατική οδύσσεια ενστάσεων για να αποδείξει το αυτονόητο.

Μετατόπιση Κινδύνου: Υπάρχει ο φόβος ότι η αυστηρή επιτήρηση στις κεντρικές αρτηρίες θα «σπρώξει» τους γρήγορους οδηγούς σε παράδρομους και γειτονιές, μεταφέροντας την επικινδυνότητα εκεί που δεν υπάρχουν κάμερες.

Ψυχολογική Πίεση: Η αίσθηση του «Μεγάλου Αδελφού» σε κάθε διασταύρωση αλλάζει τον τρόπο οδήγησης, κάνοντάς τον πιο αγχώδη και λιγότερο φυσικό, κάτι που συχνά οδηγεί σε λάθη από υπερβολική προσοχή στις κάμερες αντί για το δρόμο.