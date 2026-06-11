Τέλος η Δέσποινα Καμπούρη από «Το Πρωινό» - Ποιοι είναι οι λόγοι και πώς το ανακοίνωσε

Η Δέσποινα Καμπούρη στην εκπνοή της φετινής τηλεοπτικής σεζόν, και με τις φήμες σχετικά με αποχωρήσεις αρκετών συνεργατών από την πρωϊνή εκπομπή του ΑΝΤ1, μίλησε το Happy Day για το δικό της μέλλον.

Η δημοσιογράφος, μετά από ένα χρόνο συνεργασίας με τον Γιώργο Λιάγκα ανακοίνωσε την απόφαση που πήρε μαζί με το κανάλι, να λήξει η συνεργασία.

«Εγώ δεν θα είμαι του χρόνου στο “Πρωινό”, το έχουμε συζητήσει με το κανάλι και έχει τελειώσει. Οπότε, δεν μπορώ να σου μιλήσω για περικοπές στο budget, δεν έχω μπει σε τέτοιες συζητήσεις», είπε η Δέσποινα Καμπούρη και προχώρησε εξηγώντας το γιατί: «Αυτό το πρωινό ξύπνημα είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν το περίμενα. Ήταν όμως μία πραγματικά πολύ ωραία χρονιά για μένα, ίσως από τις καλύτερες».

Ανάμεσα σε άλλα αναφέρθηκε με χιούμορ και στην προσωπική της ζωή, μετά το πρόσφατο διαζύγιο από τον Βαγγέλη Ταρασιάδη:: «Καλά τα λέει η Σίσσυ (Χρηστίδου). Η πιο ωραία ζώνη για να δουλεύει κάποιος στην τηλεόραση είναι το Σαββατοκύριακο».

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