Τέλος η συνεργασία του Τσιτσιπά με τον πατέρα του - «Αν σε απέρριψαν, γλίτωσες από το λάθος μέρος»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γυρίζει σελίδα στην καριέρα του, καθώς αποφάσισε να ολοκληρώσει τη συνεργασία του με τον πατέρα του, Απόστολο, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του Wimbledon. Στο κορυφαίο τουρνουά του γρασιδιού, ο Έλληνας πρωταθλητής θα έχει στο πλευρό του τον Τόμας Περίν, στενό συνεργάτη του Πάτρικ Μουράτογλου.

Η επιλογή του Περίν δεν είναι τυχαία, καθώς ο Γάλλος προπονητής γνωρίζει πολύ καλά τον Τσιτσιπά μέσα από την κοινή τους παρουσία στην ακαδημία του Μουράτογλου στη γαλλική Ριβιέρα. Στόχος του Έλληνα τενίστα είναι να επιστρέψει στα υψηλά στάνταρ απόδοσης που τον καθιέρωσαν τα προηγούμενα χρόνια στην ελίτ του παγκόσμιου τένις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε ορισμένα τουρνουά ο Τσιτσιπάς θα συνεργαστεί και με τον ίδιο τον Πάτρικ Μουράτογλου, ενώ η συμφωνία των δύο πλευρών έχει διάρκεια έως το τέλος του 2026. Μετά την ολοκλήρωση της σεζόν θα αξιολογηθούν τα δεδομένα, προκειμένου να αποφασιστεί αν η συνεργασία θα συνεχιστεί και το 2027.

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για το τέλος της συνεργασίας με τον γιο του. Ωστόσο, προχώρησε σε μια αινιγματική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παραθέτοντας μια ιαπωνική παροιμία που πολλοί θεώρησαν ότι σχετίζεται με τις τελευταίες εξελίξεις.

«Υπάρχει ένας ιαπωνικός θρύλος που λέει: Αν έχασες το λεωφορείο, ίσως απέφυγες το ατύχημα. Αν σε απέρριψαν, ίσως γλίτωσες από το λάθος μέρος. Αν κάποιος έφυγε από τη ζωή σου, ίσως άφησε χώρο για εκείνον που πρόκειται να έρθει. Το σύμπαν σε προστατεύει με τρόπους που στην αρχή μοιάζουν με κακή τύχη. Εμπιστεύσου την παράκαμψη της ζωής», έγραψε στο αινιγματικό πόστ ο πατέρας του γνωστού τενίστα.