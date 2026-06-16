Τέλος και επίσημα από τον Ολυμπιακό ο Πίτερς- Το συγκινητικό «αντίο» του Αμερικανού

Έφτασε η στιγμή που μετά από 4 χρόνια, Πίτερς και Ολυμπιακός είπαν και επίσημα «αντίο».

Οι «ερυθρόλευκοι», δε κατάφεραν να μεταπίσουν τον killer τους που μετά το εξαιρετικό του Final Four και τη κατάκτηση του πρωταθλήματος, αποχωρεί και επίσημα για το Μιλάνο.

Με την φανέλα του Ολυμπιακού και υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο Άλεκ Πίτερς πανηγύρισε τρία πρωταθλήματα στην Stoiximan GBL (2023, 2025, 2026), ισάριθμες κατακτήσεις του ελληνικού Super Cup (2022, 2023, 2025), δύο Κύπελλα Ελλάδας (2023, 2024) και φυσικά την πολυπόθητη EuroLeague, στο Final Four της Αθήνας, την οποία ολόκληρος ο οργανισμός του Ολυμπιακού περίμενε επί 13 χρόνια.

Ο Αμερικανός δημοσίευσε βίντεο στα social media για να αποχαιρετήσει την ομάδα, με λεζάντα: «Forever Red».