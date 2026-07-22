Τέλος στα social media για παιδιά κάτω των 15: Η Γαλλία «μίλησε» και αλλάζει τα δεδομένα στην Ευρώπη

Ένα από τα πιο αυστηρά νομοθετικά μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο ενέκρινε το γαλλικό Κοινοβούλιο.

Με τη ψήφιση του νέου νόμου, η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών.

Η μεταρρύθμιση, που αποτελούσε βασική δέσμευση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία τόσο από τη Γερουσία όσο και από την Εθνοσυνέλευση, παρά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και οργανώσεων για τα ψηφιακά δικαιώματα.

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Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση



Η εφαρμογή του νέου πλαισίου θα γίνει σε δύο στάδια.

Από την 1η Σεπτεμβρίου, οι ανήλικοι κάτω των 15 ετών δεν θα μπορούν να δημιουργούν νέους λογαριασμούς σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, όλες οι πλατφόρμες θα υποχρεωθούν να εφαρμόζουν αξιόπιστους μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας για κάθε νέο χρήστη.

Το δεύτερο στάδιο θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2027. Από εκείνη την ημερομηνία όλοι οι ήδη υπάρχοντες λογαριασμοί θα πρέπει να περάσουν από διαδικασία επιβεβαίωσης ηλικίας. Όσοι δεν αποδείξουν ότι έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, δεν θα μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες.

«Θα πρέπει όλοι μας να αποδεικνύουμε την ηλικία μας επί τέσσερις μήνες. Εάν είμαστε κάτω των 15 ετών, ο λογαριασμός (στην πλατφόρμα) θα κλείνει», εξήγησε στους δημοσιογράφους η υπουργός Ψηφιακών Μέσων Αν Λε Ενάνφ.

Η ευθύνη περνά στις ίδιες τις πλατφόρμες



Σε αντίθεση με άλλες χώρες, η γαλλική νομοθεσία δεν προβλέπει κυρώσεις για τους ανηλίκους ή τους γονείς τους.

Το βάρος της εφαρμογής μεταφέρεται στις ίδιες τις εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες θα πρέπει να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν συστήματα επαλήθευσης ηλικίας εγκεκριμένα από τη γαλλική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τα απαραίτητα τεχνολογικά εργαλεία είναι ήδη διαθέσιμα και μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς να παραβιάζουν την ιδιωτικότητα των χρηστών.

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Στόχος η προστασία της ψυχικής υγείας



Η γαλλική κυβέρνηση αιτιολογεί την απόφαση επικαλούμενη τα ολοένα αυξανόμενα επιστημονικά στοιχεία που συνδέουν την υπερβολική χρήση των social media με προβλήματα ψυχικής υγείας, διαταραχές ύπνου, άγχος, εθισμό και δυσκολίες στην κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων.

Το νομοσχέδιο βασίστηκε και σε γνωμοδοτήσεις της γαλλικής Εθνικής Υπηρεσίας Υγειονομικής Ασφάλειας, η οποία έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα για τις επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης έκθεσης των ανηλίκων στις ψηφιακές πλατφόρμες.



Τι θα ισχύσει για YouTube και WhatsApp



Ωστόσο, ο νέος νόμος δεν επηρεάζει όλες τις λειτουργίες των δημοφιλών εφαρμογών.

Για παράδειγμα, η παρακολούθηση βίντεο στο YouTube ή η ιδιωτική ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω WhatsApp θα εξακολουθήσουν να επιτρέπονται.

Αντίθετα, οι λειτουργίες που παραπέμπουν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης —όπως τα δημόσια κανάλια, τα σχόλια, οι δημοσιεύσεις και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ χρηστών— θα υπόκεινται στους νέους περιορισμούς και στην υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας.

Παράλληλα, ο νόμος προβλέπει εξαιρέσεις για εκπαιδευτικές ψηφιακές υπηρεσίες και διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες.

Η συνεχής κατανάλωση αρνητικών ειδήσεων μέσα από το κινητό συνδέεται με άγχος, προβλήματα ύπνου και δυσκολία συγκέντρωσης στους νέους (Unsplash)

Μαζί με τα social media περιορίζονται και τα κινητά στα σχολεία



Το νέο νομοθετικό πλαίσιο περιλαμβάνει ακόμη μία σημαντική αλλαγή.

Η απαγόρευση χρήσης κινητών τηλεφώνων επεκτείνεται και στα λύκεια, όπως ήδη ισχύει στα δημοτικά και τα γυμνάσια. Ωστόσο, κάθε σχολείο θα μπορεί να προβλέπει ειδικές εξαιρέσεις μέσα από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του.



Αντιδράσεις για τα προσωπικά δεδομένα



Το νομοσχέδιο πέρασε από τη Γερουσία με ψήφους 243 υπέρ έναντι 2 κατά. Ακολούθως εγκρίθηκε από τη Εθνοσυνέλευση, την Κάτω Βουλή, με ψήφους 279 υπέρ έναντι 81 κατά. Εντούτοις παρά την ευρεία κοινοβουλευτική στήριξη, ο νόμος πυροδότησε κι έντονες αντιδράσεις.

Βουλευτές της αντιπολίτευσης αλλά και οργανώσεις για τα ψηφιακά δικαιώματα υποστηρίζουν ότι οι μηχανισμοί επαλήθευσης ηλικίας δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως και εκφράζουν φόβους για παραβίαση της ιδιωτικότητας των πολιτών.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι οι ανήλικοι ενδέχεται να παρακάμπτουν τους περιορισμούς χρησιμοποιώντας λογαριασμούς ενηλίκων ή τεχνικά μέσα, γεγονός που θα μπορούσε να περιορίσει την αποτελεσματικότητα του μέτρου.

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Παγκόσμιο κύμα περιορισμών στα social media για ανηλίκους

Η Γαλλία εντάσσεται σε μια ολοένα μεγαλύτερη λίστα χωρών που επιχειρούν να περιορίσουν την πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Αυστραλία ήταν η πρώτη χώρα στον κόσμο που επέβαλε καθολική απαγόρευση για παιδιά κάτω των 16 ετών, ενώ ανάλογες ρυθμίσεις έχουν ήδη θεσπιστεί ή βρίσκονται σε διαδικασία εφαρμογής σε αρκετά κράτη.

Για παιδιά κάτω των 15 ετών, πλήρη ή σχεδόν πλήρη απαγόρευση έχουν υιοθετήσει ήδη η Γαλλία και η Τουρκία, ενώ αντίστοιχα μέτρα προωθούν η Ελλάδα, η Δανία, η Σλοβενία και η Πολωνία.

Παράλληλα, χώρες όπως η Αυστρία, η Ισπανία, η Ινδία (σε ορισμένες πολιτείες) και η Ινδονησία κινούνται προς αυστηρότερους περιορισμούς με υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας.

Στο όριο των 16 ετών έχουν στραφεί η Αυστραλία, η Μαλαισία, η Ινδονησία, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει την υιοθέτηση αντίστοιχου μοντέλου.

Η Νορβηγία έχει επίσης ανακοινώσει ότι θα καταθέσει σχετικό νομοσχέδιο.

Την ίδια ώρα, άλλες χώρες επιλέγουν ηπιότερα μέτρα. Στη Γερμανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία, η πρόσβαση των ανηλίκων επιτρέπεται μόνο με γονική συναίνεση για συγκεκριμένες ηλικίες, ενώ η Βραζιλία υποχρεώνει τους ανηλίκους να συνδέουν τους λογαριασμούς τους με κηδεμόνα και απαγορεύει λειτουργίες που θεωρούνται εθιστικές, όπως η ατέρμονη κύλιση (infinite scroll).

Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπάρχει ενιαία ομοσπονδιακή απαγόρευση, ωστόσο αρκετές πολιτείες έχουν θεσπίσει περιορισμούς που απαιτούν γονική συγκατάθεση.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει τη δημιουργία ενιαίου συστήματος επαλήθευσης ηλικίας για τις ψηφιακές πλατφόρμες, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει αυστηρότερους κανόνες προστασίας των ανηλίκων, καθώς όλο και περισσότερες κυβερνήσεις θεωρούν ότι η ανεξέλεγκτη χρήση των social media αποτελεί ζήτημα δημόσιας υγείας και παιδικής προστασίας.

Σε κάθε περίπτωση εφόσον το γαλλικό μοντέλο αποδειχθεί αποτελεσματικό, είναι βέβαιο ότι θα ανοίξει τον δρόμο για αντίστοιχες νομοθετικές πρωτοβουλίες και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι ανήλικοι αποκτούν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.