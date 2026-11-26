Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά συνελήφθη 41χρονο μέλος εγκληματικής ομάδας τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές και απάτες προσποιούμενοι τους λογιστές, αποσπώντας χρηματικά ποσά από ηλικιωμένα άτομα σε περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, εξιχνιάστηκαν 15 περιπτώσεις κλοπών και απατών με το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 70.000 ευρώ.

Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης τους αποτελεί το γεγονός ότι σε μία περίπτωση ο 41χρονος χρησιμοποίησε σωματική βία για να διατηρήσει τα κλοπιμαία, ρίχνοντας στο έδαφος την ηλικιωμένη παθούσα.

Σε βάρος του 41χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα (συμμορία), με σκοπό τη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών και απατών, κατ΄ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για ληστεία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται, τρία ακόμα μέλη, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Ειδικότερα, από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε συμμορία, τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2025, με σκοπό την τέλεση κλοπών και απατών σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων σε περιοχές της Αττικής και τη συνακόλουθη αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Πώς δρούσε η συμμορία

Ως προς τη μεθοδολογία της δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας εντόπιζαν τα ηλικιωμένα άτομα που κινούνταν πεζοί και προσποιούμενοι τους λογιστές, έπειθαν τα ηλικιωμένα θύματά τους, με το πρόσχημα της εκκαθάρισης οικονομικής εκκρεμότητας στενού συγγενικού τους προσώπου.

Στη συνέχεια, αφού επιβίβαζαν τα ηλικιωμένα θύματα σε όχημα της συμμορίας, μετέβαιναν από κοινού στην οικία τους, όπου τους αφαιρούσαν χρήματα και τιμαλφή.

Σημειώνεται ότι, κατά την τέλεση των κλοπών και των απατών, τα μέλη της συμμορίας λάμβαναν αυξημένα μέτρα «αυτοπροστασίας» (γυαλιά κ.α.), ενώ χρησιμοποιούσαν και «επιχειρησιακά» οχήματα για την ανάπτυξη των εγκληματικών τους δραστηριοτήτων.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του κατηγορουμένου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ρουχισμός που είχε χρησιμοποιήσει κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων,

το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ,

πλήθος τιμαλφών και ρολογιών,

3 κινητά τηλέφωνα,

3 ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας και

«επιχειρησιακό» όχημα που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της συμμορίας για την ανάπτυξη των εγκληματικών τους δραστηριοτήτων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.