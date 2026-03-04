Τέλος στην αγωνία για την αποστολή της ομάδας εφήβων του Άρη - Επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη (pics)

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια που έζησε η αποστολή της ομάδας εφήβων του Άρη στο Άμπου Ντάμπι. Το επιτελείο της ομάδας επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη οδικώς από την Κωνσταντινούπολη, όπου και έφτασε μετά την αναχώρηση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι αθλητές των «κιτρινόμαυρων» μεταφέρθηκαν αρχικά στην Τουρκία με πτήση τσάρτερ από το Άμπου Ντάμπι, όπου έδωσαν το «παρών» για να εκπροσωπήσουν τον σύλλογο και τη χώρα στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα της EuroLeague, βιώνοντας, ωστόσο, τον τρόμο, όταν ο αγώνας που έδιναν διεκόπη εξαιτίας των συναγερμών και των εκρήξεων που ακούγονταν έξω από το γήπεδο.

Οι έφηβοι της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη εγκλωβίστηκαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όμως η περιπέτεια που βίωσαν έλαβε τέλος, με τον... συναγερμό να λήγει, έπειτα από την επιστροφή τους στη συμπρωτεύουσα.

«Ζήσαμε ανησυχητικές στιγμές, ακούγαμε εκρήξεις»

Ο αρχηγός της αποστολής, που εγκλωβίστηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Νίκος Τζιώρας μίλησε για τις δραματικές στιγμές που βίωσαν οι νεαροί αθλητές και το επιτελείο της ομάδας αναφέροντας χαρακτηριστικά πως ανησύχησαν πολύ και πως η Κυβέρνηση μαζί με τη EuroLeague τους βοήθησαν να επιστρέψουν.

«Είμαστε στο σπίτι και είμαστε όλοι ασφαλείς, όλα τα παιδιά επέστρεψαν στις οικογένειές τους. Το κύριο μέλημά μας αυτή τη στιγμή είναι να επιστρέψουν και όλοι οι υπόλοιποι, που έχουν μείνει πίσω, είναι οι γονείς των παιδιών αλλά και κάποιοι συνοδοί της αποστολής. Αν εξαιρέσουμε τις πρώτες στιγμές που ήταν ανησυχητικές, από εκεί και πέρα ήμασταν σε σημείο που ήμασταν ασφαλείς όλοι μέσα στο ξενοδοχείο.

Όλα τα παιδιά ήταν καλά. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν κάτι το τραγικό. Οι πρώτες στιγμές ήταν ανησυχητικές, ακούγαμε εκρήξεις, δεν ξέραμε τι ήταν. Πήγαμε κατευθείαν σε ασφαλές σημείο στο κάτω μέρος του γηπέδου, σε υπόγειο πάρκινγκ. Όλοι ήμασταν ανήσυχοι, δεν έχουμε ξαναβιώσει τέτοιες συνθήκες, όλοι ήμασταν δίπλα στα παιδιά. Οι άνθρωποι που έμειναν πίσω ανησυχούν. Είναι περίπου 13-14 άτομα. Μιλάμε αυτή τη στιγμή και με τη EuroLeague και την πρεσβεία του Άμπου Ντάμπι και την ελληνική κυβέρνηση.

Η EuroLeague έβαλε πτήση τσάρτερ για να είμαστε πίσω. Ήταν σημαντική η συμβολή και της ελληνικής κυβέρνησης και του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και της πρεσβείας του Άμπου Ντάμπι και της Κωνσταντινούπολη. ΚΑΕ Άρης και ΑΣ Άρης ήταν μαζί μας από την πρώτη στιγμή. Σας ευχαριστούμε πολύ για την στήριξη».

Δείτε φωτογραφίες από την επιστροφή της αποστολής του Άρη στη Θεσσαλονίκη

