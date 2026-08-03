Τέλος στην αγωνία στη Σύμη: Εντοπίστηκε και ο 8ος αγνοούμενος από το ιστιοπλοϊκό

Αίσιο τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα που αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή της Σύμης, μετά το περιστατικό με ιστιοπλοϊκό στο οποίο επέβαιναν οκτώ Γερμανοί υπήκοοι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 8ος επιβάτης εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας (3/8) και είναι καλά στην υγεία του. Μετά τον εντοπισμό του, επιβεβαιώθηκε ότι και οι οκτώ επιβαίνοντες του ιστιοπλοϊκού είναι ασφαλείς, βάζοντας τέλος στην αγωνία που είχε προκαλέσει η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Πώς εξελίχθηκε η επιχείρηση διάσωσης

Οι πρώτοι που κατάφεραν να φτάσουν στην ακτή του Πανορμίτη ήταν ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι ενημέρωσαν τις Αρχές για το περιστατικό.

Άμεσα ξεκίνησε εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, μία ακόμη γυναίκα κατάφερε να φτάσει μόνη της στην ακτή κολυμπώντας, όπου στη συνέχεια εντοπίστηκε από αλιευτικό σκάφος.

Ακολούθως, λίγο μετά τη 1:20 τα ξημερώματα, πλωτό του Λιμενικού Σώματος εντόπισε ακόμη τέσσερα άτομα, ανεβάζοντας τον αριθμό των διασωθέντων στους επτά.

Με τον εντοπισμό και του 8ου επιβάτη το πρωί της Δευτέρας, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση και επιβεβαιώθηκε ότι όλοι οι επιβαίνοντες είναι ασφαλείς.