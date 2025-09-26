Τέλος στην κόντρα του ντονέρ: Γερμανικό «φρένο» στο αίτημα της Τουρκίας για επιβολή κανόνων στην ΕΕ

Η «μάχη» ανάμεσα σε Γερμανία και Τουρκία για το ποιος έχει τον τελευταίο λόγο στο… ντονέρ, έληξε με ήττα για την Άγκυρα. Όπως αναφέρει το BBC, η Τουρκία επιχείρησε να επιβληθούν αυστηροί κανόνες για το πώς πρέπει να παρασκευάζεται το ντονέρ κεμπάπ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο αυτή η τουρκική προσπάθεια κατέληξε σε φιάσκο, καθώς η Άγκυρα απέσυρε το αίτημά της για την αναγνώριση του ντονέρ με την ετικέτα «Παραδοσιακή Ειδικότητα Εγγυημένη«” (TSG), μετά τις σφοδρές αντιδράσεις, ιδίως από τη Γερμανία.

Τι ζητούσε η Τουρκία

Η Τουρκία στην προσφυγή της υποστήριξε πως το ντονέρ είναι εθνικό πιάτο με ιστορία που φτάνει στον 16ο αιώνα, το οποίο εξαπλώθηκε στην Ευρώπη μέσω της μετανάστευσης των Τούρκων.

Με βάση αυτή την επιχειρηματολογία, η Διεθνής Ομοσπονδία Ντονέρ της Τουρκίας (Udofed) πρότεινε να ισχύουν οι εξής κανόνες στην ΕΕ για το ντονέρ:

Χρήση μόνο βοδινού άνω των 16 μηνών, αρνιού άνω των 6 μηνών ή κοτόπουλου (μπούτι και στήθος).

Απαγόρευση μοσχαριού γάλακτος (veal) και γαλοπούλας.

Κοπή του κρέατος σε πάχος 3–5 χιλιοστά.

Ρυθμίσεις ακόμη και για τον τύπο του μαχαιριού και τη μαρινάδα.

Η γερμανική παραλλαγή του κεμπάπ, υπενθυμίζει το BBC, συχνά χρησιμοποιεί μοσχαρίσιο κρέας σε μια πίτα γεμισμένη με λαχανικά, τουρσιά, κόκκινα κρεμμύδια και σάλτσες.

Το Βερολίνο είχε αντιδράσει με έκπληξη στην πρόταση της Τουρκίας. Ο πρώην υπουργός Τροφίμων και Γεωργίας, Τζεμ Οζντεμίρ, που είναι τουρκικής καταγωγής, είχε δηλώσει ότι «το ντονέρ ανήκει στη Γερμανία» και ότι δεν υπάρχει ανάγκη για οδηγίες από την Άγκυρα. Μόνο στη Γερμανία υπάρχουν περισσότεροι από 1,5 εκατομμύρια Τούρκοι πολίτες και σχεδόν ο ίδιος αριθμός τουρκικής καταγωγής. Οι ετήσιες πωλήσεις κεμπάπ αποφέρουν περίπου 3,5 δισ. Ευρώ σε όλη την Ευρώπη, εκ των οποίων 2,4 δισ. ευρώ μόνο στη Γερμανία.