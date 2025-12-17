Τέλος στο μπάχαλο με τις πληρωμές των αγροτών: «Το τεχνικό πρόβλημα επιλύθηκε»

Επιλύθηκε, τελικά το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο τεχνικός σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι πληρωμές γίνονται κανονικά, όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω τεχνικού προβλήματος από την πλευρά του τεχνικού συμβούλου, που παρουσιάστηκε το βράδυ της Τρίτης (16/12) στο σύστημα καταβολής ενισχύσεων, έγινε στους δικαιούχους παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς στον ΕΛΓΑ χωρίς να έχει γίνει η πίστωση των ποσών που δικαιούνταν για τις Ενισχύσεις της Αναδιανεμητικής και της Βασικής Ενίσχυσης.

Νωρίς το πρωί το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και έγινε η πληρωμή των δικαιούχων της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης, ενώ γύρω στις 12.00 το μεσημέρι ξεκίνησε και η καταβολή και της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης.

Νωρίτερα, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, είχε χαρακτηρίσει το περιστατικό ως ένα «αδικαιολόγητο λάθος», δηλώνοντας στην ΕΡΤ ότι μέχρι το μεσημέρι θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι πληρωμές των ενισχύσεων.

Πώς έγινε το «μπάχαλο» με την παρακράτηση του ΕΛΓΑ

Υπενθυμίζεται ότι έως την Τρίτη θα έπρεπε να έχουν καταβληθεί η εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης του 2025 για όσους έλαβαν προκαταβολή ή προχώρησαν σε διορθώσεις, καθώς και η Αναδιανεμητική Ενίσχυση, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζεται μειωμένη λόγω ελέγχων. Παράλληλα, προβλέπεται και η πληρωμή των ενισχύσεων για νέους γεωργούς.

Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις ο ΕΛΓΑ προχώρησε σε παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών χωρίς να έχει προηγηθεί η πίστωση των αντίστοιχων ενισχύσεων στους λογαριασμούς των αγροτών, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

«Περιμέναμε να πιστωθεί το υπόλοιπο 30% της βασικής ενίσχυσης και αντ’ αυτού είδαμε παρακράτηση χρημάτων από τον ΕΛΓΑ», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας.

Όπως εξήγησε, οι παρακρατήσεις αφορούσαν οφειλές ασφαλιστικών εισφορών και πραγματοποιήθηκαν είτε σε ποσά που είχαν προηγουμένως καταβληθεί είτε σε υπόλοιπα που υπήρχαν ήδη στους λογαριασμούς των αγροτών.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας, Σωτήρης Γιαννάκος, ανέφερε ότι το βράδυ της Τρίτης επικράτησε αναστάτωση, με δεκάδες αγρότες να διαπιστώνουν αιφνιδιαστικές χρεώσεις στους λογαριασμούς τους, χωρίς να έχει προηγηθεί η καταβολή των αναμενόμενων επιδοτήσεων.

Οι αρμόδιες αρχές διαβεβαιώνουν ότι το τεχνικό πρόβλημα έχει εντοπιστεί και ότι οι εκκρεμότητες θα τακτοποιηθούν άμεσα, προκειμένου να ολοκληρωθεί χωρίς νέα προβλήματα η διαδικασία πληρωμών.