«Αόρατος Μπάμπης»: Το μυστήριο στα Χανιά λύθηκε μετά από δύο χρόνια - Ποιος ο άνδρας χωρίς ταυτότητα

Μια υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονη συγκίνηση στα Χανιά φαίνεται πως οδηγείται σε λύση καθώς ο άνδρας που νοσηλευόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς κανείς να γνωρίζει την ταυτότητά του και χωρίς να τον αναζητά κάποιος συγγενής, αποκτά πλέον όνομα και παρελθόν.

Οι κάτοικοι της περιοχής τον αποκαλούσαν «Αόρατο Μπάμπη», καθώς η ταυτότητά του παρέμενε άγνωστη. Σε μεταγενέστερη φάση, μέσω Silver Alert, του αποδόθηκε και το προσωνύμιο «Βωβός», περιγράφοντας την αδυναμία επικοινωνίας που περιέπλεκε ακόμη περισσότερο την υπόθεση.

Το καλοκαίρι του 2024, η Γραμμή Ζωής είχε δημοσιοποιήσει στοιχεία για την υπόθεση, επισημαίνοντας πως ο άνδρας παρέμενε αγνώστων στοιχείων, χωρίς έγγραφα και χωρίς κανέναν στο πλευρό του.

«Στις 08/04/24 εντοπίστηκε περιπλανώμενος, ενήλικος, στην περιοχή του Δημοτικού Κήπου Χανίων, στα Χανιά Κρήτης. Την ημέρα που εντοπίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι, μαύρο φούτερ, μαύρο μπουφάν και μαύρα στρατιωτικά μποτάκια.

Δηλώνει το όνομα: Χαράλαμπος Βωβός.

Δηλώνει ότι είναι 44 ετών.

Δεν δύναται να θυμηθεί τα λοιπά προσωπικά του στοιχεία και τα στοιχεία των οικείων του. Αναζητείται η οικογένειά του.

Ο ενήλικος, εντοπίστηκε από άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων "Ο Άγιος Γεώργιος", όπου έγιναν προσπάθειες εντοπισμού του οικογενειακού του περιβάλλοντος, χωρίς όμως αποτέλεσμα».

Silver Alert

Η τηλεοπτική παρέμβαση που έφερε την ανατροπή

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις διαδραμάτισε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», η οποία απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα σε όποιον γνωρίζει κάτι.

Η ανταπόκριση δεν άργησε να έρθει. Ένας άνδρας, ο Μάριος, αναγνώρισε τον ασθενή και επικοινώνησε άμεσα με τις Αρχές και το νοσοκομείο. Όπως εξήγησε, υπήρξαν συμμαθητές στο ΕΠΑΛ Ταύρου, όπου εκπαιδεύονταν ως μηχανικοί αυτοκινήτων.

Οι δυο τους διατηρούσαν στενή φιλία στα νεανικά τους χρόνια, ενώ, όπως ανέφερε, υπήρχε σχέδιο να γίνουν και κουμπάροι. Ο Μάριος απέστειλε μάλιστα παλαιότερες φωτογραφίες, επιβεβαιώνοντας την ταυτότητα του άνδρα, τον οποίο γνώριζε ως Μπάμπη Σιόμπο.

Η διακοπή της επικοινωνίας

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Μπάμπης είχε μετακομίσει στα Χανιά μαζί με την οικογένειά του μετά τον χωρισμό των γονιών του και διατηρούσε επαφή με τη μητέρα και την αδελφή του.

Η κατάσταση άλλαξε όταν άρχισαν να εμφανίζονται σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Η επικοινωνία με τους φίλους του διακόπηκε αιφνιδιαστικά, ενώ κάποια στιγμή χάθηκαν οριστικά τα ίχνη του.

Ο φίλος του περιέγραψε πως, όταν προσπάθησε να τον πείσει να αναζητήσει ιατρική βοήθεια, εκείνος απομακρύνθηκε πλήρως και έκτοτε δεν υπήρξε καμία επαφή.

Τα επίσημα στοιχεία και η επόμενη μέρα

Η αστυνομική έρευνα επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για άνδρα που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21 Φεβρουαρίου 1979. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η μητέρα του βρίσκεται εν ζωή και είναι σήμερα περίπου 83 ετών.

Πλέον, οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον εντοπισμό συγγενικών προσώπων και στη σταδιακή αποκατάσταση της ζωής του, με τη συνδρομή των γιατρών και των κοινωνικών υπηρεσιών.

Μια ιστορία που ξεκίνησε με απόλυτη σιωπή και μοναξιά, φαίνεται ότι βρίσκει διέξοδο. Μετά από δύο χρόνια αβεβαιότητας, το πρόσωπο πίσω από τον «Αόρατο Μπάμπη» δεν αποτελεί πια μυστήριο.