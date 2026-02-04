Τέλος τα δικαστήρια για κληρικούς: Πώς αλλάζουν πλέον όνομα στις ταυτότητες

Μια διαχρονική γραφειοκρατική ταλαιπωρία που ταλάνιζε επί δεκαετίες τους κληρικούς και τους μοναχούς της χώρας λαμβάνει οριστικά τέλος, καθώς η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εξέδωσε εγκύκλιο σημείωμα για την απλούστευση της διαδικασίας προσθήκης του ονόματος χειροτονίας ή κουράς στις ληξιαρχικές πράξεις.

Μέχρι σήμερα, ένας ιερέας ή μοναχός που επιθυμούσε να αναγράφεται το εκκλησιαστικό του όνομα στα επίσημα κρατικά έγγραφα, όπως η αστυνομική ταυτότητα και το διαβατήριο, ήταν υποχρεωμένος να προσφύγει στα δικαστήρια. Αυτή η διαδικασία δεν ήταν μόνο δαπανηρή αλλά και εξαιρετικά χρονοβόρα, δημιουργώντας συχνά προβλήματα ταυτοπροσωπίας στις συναλλαγές τους με το δημόσιο και τις τράπεζες.

Εξωδικαστική ρύθμιση

Η λύση δόθηκε μέσω νομοθετικής ρύθμισης του υπουργείου Εσωτερικών, η οποία ενσωματώθηκε στον πρόσφατο νόμο 5720/2026. Με το νέο πλαίσιο, η διαδικασία γίνεται πλέον εξωδικαστικά και με απόλυτη ταχύτητα. Ο ενδιαφερόμενος το μόνο που έχει να κάνει είναι να καταθέσει μια απλή αίτηση στο αρμόδιο ληξιαρχείο, συνοδευόμενη από μια βεβαίωση της προϊσταμένης του εκκλησιαστικής αρχής. Στη βεβαίωση αυτή αναφέρονται τα κοσμικά στοιχεία του ατόμου, όπως το ονοματεπώνυμο, το ΑΦΜ και η ταυτότητα, μαζί με την ημερομηνία και τον τόπο όπου έλαβε χώρα η χειροτονία ή η μοναχική κουρά, καθώς και το νέο όνομα που του δόθηκε.

Μόλις υποβληθεί ο φάκελος, η ληξιαρχική υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να ολοκληρώσει την προσθήκη στο πληροφοριακό σύστημα εντός ενός μηνός. Με την ολοκλήρωση της μεταβολής, οι κληρικοί και οι μοναχοί μπορούν να εκδίδουν νέα έγγραφα ταυτοπροσωπίας που θα περιλαμβάνουν και τα δύο ονόματα, διασφαλίζοντας τη θεσμική τους αναγνώριση σε κάθε κρατικό μητρώο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ρύθμιση προβλέπει και τη διαδικασία ανάκλησης, καθώς σε περίπτωση που κάποιος απολέσει την ιδιότητα του κληρικού ή του μοναχού, η εκκλησιαστική αρχή ενημερώνει αμελλητί τον δήμο για την αντίστοιχη διαγραφή του ονόματος, διασφαλίζοντας την ορθότητα των ληξιαρχικών δεδομένων.