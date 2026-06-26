Τέλος τα δημοτικά τέλη από το ρεύμα: Έρχεται ετήσιο εκκαθαριστικό α λα ΕΝΦΙΑ με 12 δόσεις

Ριζικές αλλαγές στον τρόπο που πληρώνουμε τα δημοτικά τέλη φέρνει το νέο νομοσχέδιο για τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όπως αποκάλυψε ο υπουργός Εσωτερικών, Θόδωρος Λιβάνιος, ανοίγει πλέον ο δρόμος για την πλήρη αποδέσμευση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Το νέο σύστημα, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2028, θα αντιγράφει τη φιλοσοφία του ΕΝΦΙΑ: ετήσια έκδοση και αποπληρωμή σε 12 μηνιαίες δόσεις.

Πώς θα λειτουργεί στην πράξη – Παραδείγματα

Μέχρι σήμερα, ένας ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής ακινήτου πληρώνει τα δημοτικά τέλη (καθαριότητα, φωτισμός κ.λπ.) ενσωματωμένα σε κάθε λογαριασμό ρεύματος, ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα του σπιτιού του.

Με το νέο «μοντέλο ΕΝΦΙΑ», η διαδικασία αλλάζει εντελώς:

Το παράδειγμα της ετήσιας χρέωσης: Ένα νοικοκυριό που πληρώνει συνολικά 240 ευρώ τον χρόνο για δημοτικά τέλη, δεν θα βλέπει πλέον αυτή τη χρέωση στο ρεύμα του.

Ένα νοικοκυριό που πληρώνει συνολικά τον χρόνο για δημοτικά τέλη, δεν θα βλέπει πλέον αυτή τη χρέωση στο ρεύμα του. Η έκδοση του «εκκαθαριστικού»: Στις αρχές του έτους, ο Δήμος (ή μια κεντρική πλατφόρμα στα πρότυπα της ΑΑΔΕ) θα εκδίδει ένα ενιαίο ειδοποιητήριο για το ακίνητο.

Στις αρχές του έτους, ο Δήμος (ή μια κεντρική πλατφόρμα στα πρότυπα της ΑΑΔΕ) θα εκδίδει ένα ενιαίο ειδοποιητήριο για το ακίνητο. Οι 12 δόσεις: Το ποσό των 240 ευρώ θα σπάει αυτόματα σε 12 μηνιαίες δόσεις των 20 ευρώ. Ο πολίτης θα μπορεί να τις πληρώνει μέσω e-banking, πάγιας εντολής ή ψηφιακού πορτοφολιού απευθείας στον Δήμο.

Γιατί ζητούσαν την αλλαγή Δήμοι και πάροχοι

Η αποσύνδεση αυτή αποτελούσε πάγιο αίτημα τόσο των εταιρειών ενέργειας όσο και των ίδιων των Δήμων, για διαφορετικούς λόγους:

Οι πάροχοι ρεύματος ήθελαν να απλοποιήσουν τους λογαριασμούς τους, καθώς η ενσωμάτωση τρίτων χρεώσεων (δημοτικοί φόροι, ΤΑΠ, ΕΡΤ) περιέπλεκε τις διαδικασίες και «φούσκωνε» τεχνητά το τελικό ποσό, προκαλώντας σύγχυση στους καταναλωτές. Οι Δήμοι αντιμετώπιζαν συχνά σοβαρά προβλήματα ρευστότητας. Πολλές φορές παρατηρούνταν μεγάλες καθυστερήσεις στην απόδοση των χρημάτων από τους παρόχους στα δημοτικά ταμεία, δημιουργώντας οικονομικές «τρύπες» στην καθημερινή λειτουργία των πόλεων.

Η νομοθετική φόρμουλα για την υλοποίηση

Η μετάβαση στο νέο καθεστώς θα γίνει μέσω Προεδρικού Διατάγματος, μετά από σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των συναρμόδιων υπουργείων. Η νομοτεχνική βελτίωση που κατέθεσε ο κ. Λιβάνιος δίνει το απαραίτητο «βάθος ορίζοντα» μέχρι το 2028, ώστε να δημιουργηθεί ένας αξιόπιστος, αυτόνομος εισπρακτικός μηχανισμός από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, χωρίς να διαταραχθούν τα έσοδα των Δήμων.