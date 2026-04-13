Τέλος τα γκισέ για το δίπλωμα οδήγησης: Όλα όσα αλλάζουν με την υποχρεωτική ηλεκτρονική ανανέωση

Η ψηφιακή επανάσταση στο τιμόνι: Πώς θα ανανεώσετε το δίπλωμά σας το 2026

Για δεκαετίες, η ανανέωση του διπλώματος οδήγησης ήταν συνυφασμένη με μια μικρή «Οδύσσεια»: επισκέψεις σε ΚΕΠ, αναμονή στις Περιφέρειες, φακέλους με χαρτιά και φωτογραφίες παραμάσχαλα. Το 2026, όμως, σηματοδοτεί το οριστικό τέλος αυτής της εποχής. Με τη νέα ρύθμιση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η Ελλάδα γυρίζει σελίδα, καθιστώντας την ηλεκτρονική ανανέωση τη μοναδική οδό για όλους τους οδηγούς.

Η μεγάλη αλλαγή: Από το χαρτί στην οθόνη

Η μετάβαση δεν είναι πλέον προαιρετική. Ενώ μέχρι πρόσφατα οι οδηγοί είχαν την επιλογή να κινηθούν είτε ψηφιακά είτε δια ζώσης, η νέα ρύθμιση που τέθηκε σε πλήρη ισχύ την 5η Μαρτίου 2026 καταργεί την παραδοσιακή μέθοδο. Πλέον, το «ραντεβού» με το νέο σας δίπλωμα δίνεται αποκλειστικά στην οθόνη του υπολογιστή ή του smartphone σας.

Στόχος είναι η πλήρης εξάλειψη της γραφειοκρατίας και η επιτάχυνση των διαδικασιών. Η «ψηφιακή πόρτα» είναι πλέον η μόνη ανοιχτή, καθώς η μεταβατική περίοδος για έντυπες αιτήσεις έληξε επίσημα στις 5 Απριλίου 2026.

Βήμα-βήμα: Η διαδικασία και το «κλειδί» του myPhoto

Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί για να είναι ρομποτική, αρκεί να ακολουθήσετε τη σωστή σειρά. Το «κέντρο επιχειρήσεων» είναι η πλατφόρμα drivers-vehicles.services.gov.gr

Η επίσκεψη στον φωτογράφο: Πριν από οτιδήποτε άλλο, επισκέπτεστε έναν πιστοποιημένο επαγγελματία φωτογράφο. Εκείνος αναλαμβάνει να «ανέβασμα» τη φωτογραφία και την υπογραφή σας στην υπηρεσία myPhoto. Θα σας δώσει έναν κωδικό που θα χρειαστείτε στην εφαρμογή.

Είσοδος και Αίτηση: Συνδέεστε με κωδικούς Taxisnet, επιλέγετε «Ανανέωση» και το σύστημα σας αποστέλλει έναν 4ψήφιο κωδικό PIN.

Ιατρική Εξέταση: Με το PIN, το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ σας, επισκέπτεστε τους γιατρούς. Εκείνοι ενημερώνουν ψηφιακά το σύστημα για την καταλληλότητά σας σε δευτερόλεπτα.

Ηλεκτρονικό Παράβολο: Το παράβολο εκδίδεται αυτόματα από την εφαρμογή. Μόλις πληρωθεί ηλεκτρονικά, κάνετε την οριστική υποβολή.

Ποιους γιατρούς πρέπει να επισκεφθώ;

Για την ανανέωση ερασιτεχνικού διπλώματος απαιτούνται τουλάχιστον δύο ειδικότητες:

Παθολόγος (ή Γενικός Ιατρός)

Οφθαλμίατρος

Σε περίπτωση που ο οδηγός αντιμετωπίζει συγκεκριμένα προβλήματα υγείας, ενδέχεται να απαιτηθούν επιπλέον γνωματεύσεις από Ωτορινολαρυγγολόγο, Νευρολόγο ή Καρδιολόγο.

Το στοίχημα με την τρίτη ηλικία

Παρά την αναμφισβήτητη ευκολία, η υποχρεωτικότητα του μέτρου φέρνει στο προσκήνιο το «ψηφιακό χάσμα». Για έναν οδηγό 70 ή 80 ετών, η πλοήγηση σε ψηφιακές πύλες δεν είναι πάντα αυτονόητη. Ο κίνδυνος αποκλεισμού μιας ολόκληρης γενιάς που, αν και ικανή να οδηγήσει, δυσκολεύεται να «συμβιώσει» με τις εφαρμογές, είναι υπαρκτός.

Αν και ο νόμος προβλέπει εξαιρέσεις για περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας πρόσβασης, στην πράξη το βάρος μετατοπίζεται συχνά στα παιδιά των οδηγών ή σε σχολές οδηγών, προσθέτοντας ενδεχομένως ένα επιπλέον κόστος διεκπεραίωσης. Η πρόκληση για το κράτος είναι να παραμείνει η διαδικασία προσβάσιμη, χωρίς η ψηφιοποίηση να γίνει εμπόδιο.

Τι ισχύει στην Ευρώπη: Ένα ψηφιακό μέλλον

Η Ελλάδα ευθυγραμμίζεται πλέον με τις προηγμένες χώρες της Ε.Ε. Στην Αγγλία, η ανανέωση μέσω του DVLA είναι σχεδόν αποκλειστικά ψηφιακή εδώ και χρόνια, χρησιμοποιώντας τη βάση δεδομένων των διαβατηρίων για τις φωτογραφίες.

Στη Γερμανία, η μετάβαση στις ψηφιακές άδειες οδήγησης (Digitaler Führerschein) είναι πλέον το στάνταρ, με αυστηρές προδιαγραφές βιομετρικών δεδομένων. Η Ιταλία χρησιμοποιεί το Il Portale dell'Automobilista, όπου οι γιατροί ενημερώνουν το σύστημα σε πραγματικό χρόνο, ενώ η Σουηδία αποτελεί τον πρωτοπόρο, έχοντας καταργήσει σχεδόν πλήρως το χαρτί μέσω της εθνικής ψηφιακής πύλης και του BankID.

Η μετάβαση στην αποκλειστικά ηλεκτρονική ανανέωση είναι μια αλλαγή νοοτροπίας. Μπορεί στην αρχή να ξενίζει, όμως η εξοικονόμηση χρόνου και η διαφάνεια είναι κέρδος για κάθε οδηγό. Μην ξεχνάτε: Όταν έρθει η ώρα της παραλαβής του νέου διπλώματος, πρέπει να παραδώσετε το παλιό, κλείνοντας έτσι και τυπικά έναν κύκλο δεκαετιών γραφειοκρατίας.