Τέλος το «Ναουρού»; Η μικρότερη δημοκρατία του κόσμου σε μια ιστορική προσπάθεια αλλαγής ονόματος

Μια πρωτοβουλία που θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο είναι γνωστή διεθνώς η χώρα βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ναουρού, το μικρό νησιωτικό κράτος του Ειρηνικού Ωκεανού.

Η κυβέρνηση προωθεί την επίσημη μετονομασία της χώρας σε «Ναοέρο» (Naoero), υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για την αυθεντική ονομασία που χρησιμοποιούν εδώ και γενιές οι κάτοικοι στη μητρική τους γλώσσα.

Η πρόταση εγκρίθηκε ομόφωνα από το κοινοβούλιο και πλέον το επόμενο βήμα είναι η διεξαγωγή δημοψηφίσματος, στο οποίο οι περίπου 13.000 πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν εάν επιθυμούν να εγκαταλείψουν οριστικά το όνομα με το οποίο η χώρα είναι γνωστή στον υπόλοιπο κόσμο.

«Ναοέρο»: Το όνομα που δεν έφυγε ποτέ από την καθημερινότητα των κατοίκων

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το όνομα «Ναουρού» δεν αποτελεί την αυθεντική ονομασία του νησιού, αλλά μια εκδοχή που επικράτησε ιστορικά επειδή ήταν πιο εύκολη στην προφορά για τους ξένους επισκέπτες και τις αποικιακές διοικήσεις. Αντίθετα, το «Ναοέρο» είναι η λέξη που χρησιμοποιούν διαχρονικά οι ίδιοι οι κάτοικοι για να περιγράψουν την πατρίδα τους.

Ο πρόεδρος της χώρας, Ντέιβιντ Αντέανγκ, υποστηρίζει ότι η αλλαγή θα αποτελέσει μια συμβολική αλλά σημαντική κίνηση αποκατάστασης της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας του έθνους.

Όπως τονίζει η κυβέρνηση, η πρωτοβουλία δεν αφορά απλώς μια αλλαγή ονομασίας, αλλά μια προσπάθεια επανασύνδεσης με τη γλώσσα, την παράδοση και την ιστορική κληρονομιά του νησιού.

The constitutional amendment proposal to officially rename Nauru to Naoero has received the tick of approval by the Parliament at yesterday's sitting.



A national referendum will follow to complete the constitutional procedures of the amendment. pic.twitter.com/vCvsvIfu2h — Republic of Nauru (@Republic_Nauru) May 14, 2026

Το τρίτο μικρότερο κράτος του κόσμου

Παρότι ελάχιστοι γνωρίζουν πολλά γι’ αυτό, το Ναουρού κατέχει μια ξεχωριστή θέση στον παγκόσμιο χάρτη.

Βρίσκεται περίπου 3.000 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Αυστραλίας και καλύπτει έκταση μόλις 21 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Πρόκειται για το τρίτο μικρότερο ανεξάρτητο κράτος στον κόσμο, πίσω μόνο από το Βατικανό και το Monaco.

Παρά το μικρό του μέγεθος, το νησί έχει μια πολυτάραχη ιστορία που περιλαμβάνει αποικιοκρατία, ξένες διοικήσεις και σημαντικές οικονομικές μεταβολές.

Από το «Νησί της Ευχαρίστησης» στο Ναουρού

Η ιστορία του ονόματος της χώρας είναι εξίσου ενδιαφέρουσα με την πρόταση αλλαγής του.

Όταν το νησί εντοπίστηκε από Ευρωπαίους εξερευνητές στα τέλη του 18ου αιώνα, εντυπωσίασε τόσο πολύ τους επισκέπτες του ώστε καταγράφηκε στους χάρτες ως «Pleasant Island», δηλαδή «Νησί της Ευχαρίστησης».

Αργότερα, το 1888, όταν προσαρτήθηκε από τη Γερμανική Αυτοκρατορία, καθιερώθηκε σταδιακά η ονομασία «Nauru», αν και εκείνη την περίοδο χρησιμοποιούνταν διάφορες παραλλαγές του ονόματος σε επίσημα έγγραφα και χάρτες.

Το όνομα διατηρήθηκε τόσο κατά τη διάρκεια της αυστραλιανής διοίκησης μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο όσο και μετά την ανεξαρτησία του κράτους το 1968.

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Μια παγκόσμια τάση επιστροφής στα αυθεντικά ονόματα

Η κυβέρνηση του Ναουρού υποστηρίζει ότι η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη διεθνή τάση, κατά την οποία χώρες και κράτη επιδιώκουν να επαναφέρουν ονομασίες που αντανακλούν καλύτερα τη γλώσσα και την πολιτιστική τους ταυτότητα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Türkiye, η οποία τα τελευταία χρόνια προωθεί διεθνώς τη χρήση της τοπικής της ονομασίας αντί του αγγλικού «Turkey».

Ανάλογη ήταν και η απόφαση του Eswatini, το οποίο το 2018 εγκατέλειψε επίσημα την αποικιακή ονομασία «Σουαζιλάνδη».

Για τους υποστηρικτές της αλλαγής, το «Ναοέρο» δεν αποτελεί απλώς μια νέα ονομασία, αλλά μια επιστροφή σε κάτι που δεν έπαψε ποτέ να υπάρχει στην καθημερινή ζωή των κατοίκων.

Η αλλαγή έχει ήδη ξεκινήσει



Παρότι η τελική απόφαση θα ληφθεί από τους πολίτες μέσω δημοψηφίσματος, η μετάβαση φαίνεται πως έχει ήδη αρχίσει.

Αρκετοί δημόσιοι οργανισμοί και κρατικές υπηρεσίες χρησιμοποιούν πλέον την ονομασία «Naoero» σε επίσημα έγγραφα, ανακοινώσεις και επικοινωνίες.

Αν το δημοψήφισμα εγκρίνει τη μετονομασία, το μικρό κράτος του Ειρηνικού θα προστεθεί στη λίστα των χωρών που επέλεξαν να επαναπροσδιορίσουν τη διεθνή τους εικόνα, δίνοντας προτεραιότητα στη δική τους γλώσσα και πολιτιστική κληρονομιά.

Για πολλούς κατοίκους, δεν πρόκειται για μια απλή αλλαγή ονόματος. Πρόκειται για μια δήλωση ταυτότητας προς ολόκληρο τον κόσμο.

Με πληροφορίες από Guardian