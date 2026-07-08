Τέλος το Nintendo Switch στην Ευρώπη, έρχεται νέα έκδοση του Nintendo Switch 2

Η Nintendo αλλάζει ριζικά τη στρατηγική της για το hardware στην Ευρώπη: το Nintendo Switch 2 θα αποκτήσει ειδική ευρωπαϊκή έκδοση με μπαταρία που αντικαθίσταται από τον χρήστη, ενώ η πρώτη γενιά Switch (Switch, Switch Lite, Switch OLED) αποσύρεται από την αγορά της ΕΕ από τα μέσα Φεβρουαρίου του 2027. Οι κινήσεις αυτές έρχονται ως άμεση απάντηση στη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις μπαταρίες και το «Δικαίωμα στην Επισκευή».



Nintendo Switch 2 με αποσπώμενη μπαταρία στην Ευρώπη

Η Nintendo επιβεβαίωσε ότι θα κυκλοφορήσει αναθεωρημένη έκδοση του Switch 2 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα διαθέτει μπαταρία που μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα από τον χρήστη. Το νέο μοντέλο έρχεται αποκλειστικά για να είναι συμβατό με τον κανονισμό ΕΕ 2023/1542, ο οποίος από 18 Φεβρουαρίου 2027 απαιτεί όλες οι φορητές ηλεκτρονικές συσκευές με μπαταρίες να μπορούν να αφαιρούνται χωρίς εξειδικευμένα εργαλεία.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η ευρωπαϊκή έκδοση του Switch 2 θα διατεθεί στο πλαίσιο μιας σταδιακής ανανέωσης από το καλοκαίρι του 2026, με περισσότερα αναθεωρημένα προϊόντα (κονσόλα και περιφερειακά) να ακολουθούν το φθινόπωρο, τον χειμώνα και στις αρχές του 2027. Στη συσκευασία των νέων μοντέλων θα αναγράφεται ειδικός κωδικός ώστε να ξεχωρίζουν από τις παλιότερες εκδόσεις με τις μη αποσπώμενες μπαταρίες.



Τέλος εποχής για Switch, Switch Lite και Switch OLED στην ΕΕ

Παράλληλα, η Nintendo ανακοίνωσε ότι η πρώτη γενιά Switch θα σταματήσει να διατίθεται στην Ευρώπη σχεδόν δέκα χρόνια μετά την αρχική κυκλοφορία του Μαρτίου 2017. Από τα μέσα Φεβρουαρίου 2027, η εταιρεία θα σταματήσει να προμηθεύει τα ευρωπαϊκά καταστήματα με νέες κονσόλες Nintendo Switch, Switch Lite και Switch OLED, ενώ οι πωλήσεις μέσω του Nintendo Store Europe θα διακοπούν επίσης. Η παραγωγή των συστημάτων πρώτης γενιάς θα συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια του 2026, με τη Nintendo να υπόσχεται ευρεία διαθεσιμότητα στην Ευρώπη μέχρι την ολοκλήρωση των πωλήσεων. Η εταιρεία δεν έχει διευκρινίσει ακόμη αν η διακοπή αφορά μόνο την ΕΕ ή αν θα υπάρξουν αντίστοιχες κινήσεις και σε άλλες αγορές, όπως η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ.



Η πίεση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και το «Right to Repair»

Οι αποφάσεις αυτές συνδέονται άμεσα με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις μπαταρίες, το οποίο επιβάλλει αυστηρότερες απαιτήσεις για την αντικατάσταση και ανακύκλωσή τους από τον τελικό χρήστη. Τα τρέχοντα μοντέλα Switch διαθέτουν μη προσβάσιμες μπαταρίες που δεν πληρούν τις προδιαγραφές του κανονισμού και γι’ αυτό και δεν ανασχεδιάζονται, αλλά αποσύρονται από την αγορά. Αντίθετα, η νέα έκδοση του Switch 2 για τις αγορές της ΕΕ ευθυγραμμίζεται με το «Right to Repair» («Δικαίωμα στην επισκευή»), ανοίγοντας τον δρόμο για πιο εύκολη συντήρηση και παράταση της ζωής.



Τι αλλάζει στην αγορά

Η διακοπή πωλήσεων των Nintendo Switch 2 πρώτης γενιάς δεν σημαίνει άμεσο τέλος υποστήριξης, καθώς η Nintendo αναμένεται να συνεχίσει τις ενημερώσεις λογισμικού και τη διάθεση παιχνιδιών. Ωστόσο, από το 2027 και μετά, η εταιρεία θα εστιάσει στην προώθηση του Nintendo Switch 2 και των αναθεωρημένων εκδόσεών του με την αποσπώμενη μπαταρία.