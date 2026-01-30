Τέλος το όριο των 100ml για υγρά στο αεροπλάνο- Πού καταργήθηκε και τι ισχύει για το «Ελ. Βενιζέλος»

Πόσο ψυχοφθόρο μπορεί να είναι για έναν επιβάτη αεροπλάνου να είναι συνέχεια με τη μεζούρα προκειμένου να μην ξεπεράσει το όριο των 100ml που του έχει επιβληθεί για να μπει στην άτρακτο;

Αυτό φαίνεται πως αλλάζει καθώς, το τελευταίο διάστημα, ολοένα και περισσότερα αεροδρόμια κυρίως στην Ευρώπη έχουν προχωρήσει στην κατάργηση αυτού του αυστηρού μέτρου αυξάνοντας τα όρια.

Η αλλαγή αυτή έρχεται χάρη στην εγκατάσταση νέων σαρωτών ασφαλείας αξονικής τομογραφίας (CT), τα οποία προσφέρουν τρισδιάστατες εικόνες υψηλής ανάλυσης και μπορούν να ανιχνεύουν τόσο στερεά όσο και υγρά εκρηκτικά μέσα στις αποσκευές. Τον περασμένο Ιούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για την κατάργηση του κανόνα των 100 ml σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε ποια αεροδρόμια επιτρέπονται υγρά έως 2 λίτρα;

Με τους νέους κανόνες, οι επιβάτες μπορούν να μεταφέρουν έως και 2 λίτρα υγρών ανά δοχείο στις χειραποσκευές τους. Ωστόσο, απαιτείται προσοχή: τα περισσότερα αεροδρόμια στην ΕΕ και την Ευρώπη δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει πλήρως το νέο καθεστώς.

Ηνωμένο Βασίλειο: Εκτεταμένη χρήση σαρωτών CT

Σύμφωνα λοιπόν με το euronews.com, το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, το πιο πολυσύχναστο της Ευρώπης, ήταν από τα τελευταία που αύξησαν το όριο υγρών, εφαρμόζοντας τον νέο κανόνα σε όλους τους τερματικούς σταθμούς μόλις πριν από λίγες εβδομάδες. Το παράδειγμά του είχαν ήδη ακολουθήσει τα αεροδρόμια Γκάτγουικ, Μπέρμιγχαμ, Μπέλφαστ και Εδιμβούργο.

Ωστόσο, το Στάνστεντ δεν έχει ακόμη υιοθετήσει στο όριο των 2 λίτρων, αλλά οι επιβάτες μπορούν να κρατούν τα υγρά μέσα στις τσάντες τους χωρίς να τα τοποθετούν σε ξεχωριστό πλαστικό σακουλάκι. Το ίδιο ισχύει και για τα αεροδρόμια London City και Λούτον.

Γερμανία: Ανομοιογενής εφαρμογή

Στο αεροδρόμιο του Μονάχου, το όριο των 2 λίτρων ισχύει σε 15 λωρίδες ασφαλείας του Τερματικού Σταθμού 2 και σε πέντε λωρίδες του Τερματικού Σταθμού 1. Οι υπόλοιπες λωρίδες δεν διαθέτουν ακόμη τεχνολογία CT, με αποτέλεσμα να παραμένει σε ισχύ το όριο των 100 ml.

Παρόμοια είναι η κατάσταση στη Φρανκφούρτη, όπου μόνο ορισμένα σημεία ελέγχου επιτρέπουν έως 2 λίτρα, καθώς και στο αεροδρόμιο Βερολίνο–Βρανδεμβούργο, όπου ο νέος κανόνας εφαρμόζεται σε 24 λωρίδες ασφαλείας.

Οι αρχές του Βερολίνου ανέφεραν ότι το 2026 θα ξεκινήσει η ανακαίνιση των υπόλοιπων λωρίδων στον Τερματικό Σταθμό 1, συνιστώντας έως τότε στους επιβάτες να τηρούν το όριο των 100 ml για την αποφυγή καθυστερήσεων.

Ιταλία: Πρόοδος στον βορρά και το κέντρο

Θετικά είναι τα νέα για όσους επισκέπτονται την Ιταλία, ενόψει και των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Υγρά έως 2 λίτρα επιτρέπονται πλέον στα αεροδρόμια Λινάτε και Μαλπένσα του Μιλάνου (το δεύτερο μόνο στον Τερματικό Σταθμό 1), στη Μπολόνια, στο Φιουμιτσίνο της Ρώμης και στο Τορίνο (μόνο για επιβάτες ταχείας διέλευσης).

Άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια με όριο 2 λίτρων

Υγρά έως 2 λίτρα επιτρέπονται επίσης στα αεροδρόμια του Δουβλίνου, του τερματικού σταθμού 2 Vaclav της Πράγας, του Βίλνιους και του Κάουνας στη Λιθουανία, της Κρακοβίας και του Πόζναν στην Πολωνία, του Κλουζ στη Ρουμανία, του Μπίλουντ στη Δανία, καθώς και στη Μάλτα.

Ποια αεροδρόμια δεν αλλάζουν (ακόμη);

Το Σίπχολ του Άμστερνταμ και το Ελ Πρατ της Βαρκελώνης δήλωσαν ότι ακολουθούν τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, χωρίς να διευκρινίζουν εάν σκοπεύουν να αυξήσουν το όριο στο μέλλον. Το ίδιο ισχύει και για το αεροδρόμιο Ζαβαντέρμ των Βρυξελλών, όπου δεν υπάρχουν προς το παρόν σχέδια αναβάθμισης του εξοπλισμού ασφαλείας.

Στα αεροδρόμια του Παρισιού, της Μασσαλίας, της Μαδρίτης, της Αθήνας και της Λισαβόνας, το όριο των 100 ml παραμένει σε ισχύ.

Οι αρχές του «Ελευθέριος Βενιζέλος» ανέφεραν ότι η εγκατάσταση σαρωτών 2 λίτρων προγραμματίζεται για τις αρχές του 2027, μετά την ολοκλήρωση των έργων επέκτασης, ενώ τα αεροδρόμια του Παρισιού εκτιμάται ότι θα είναι πλήρως έτοιμα έως το 2030.