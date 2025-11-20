Τέλος το παραδοσιακό «στικάκι» του προϋπολογισμού

Το παραδοσιακό «στικάκι» του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 κατέθεσε στην Ολομέλεια της Βουλής ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας για έναν προϋπολογισμό «ρεαλιστικό», «κοινωνικό», «εφαρμόσιμο» και «αναπτυξιακό».



Μάλιστα ενημέρωσε το Σώμα πως εκτός από το… πατροπαράδοτο USB, ο προϋπολογισμός είναι πλέον διαθέσιμος και σε άυλη μορφή, δηλαδή σε QR Code το οποίο ανεβαίνει και στο cloud, ανακοινώνοντας δε πως από του χρόνου το στικάκι καταργείται οριστικώς.

Παραλαμβάνοντας το «στικάκι» με τα στοιχεία του νέου προϋπολογισμού, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, γνωστοποίησε ότι η συζήτησή του στην Ολομέλεια θα αρχίσει το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί με την ονομαστική ψηφοφορία την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου. Όσο για τη συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, αυτή θα διεξαχθεί στις 27 και 28 Νοεμβρίου.