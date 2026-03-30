Τέλος το πιλοτικό στάδιο: Οι κάμερες στην Αττική στέλνουν τις πρώτες κλήσεις στο gov.gr

Το Σαββατοκύριακο που πέρασε δεν ήταν ένα συνηθισμένο διήμερο για τους οδηγούς της Αττικής. Οι κάμερες στους δρόμους σταμάτησαν να «δοκιμάζουν» τις αντοχές μας σε πιλοτικό επίπεδο και πέρασαν στην κανονική τους λειτουργία, μοιράζοντας τις πρώτες κλήσεις.

Με 16 ψηφιακά μάτια να βρίσκονται σε πλήρη εγρήγορση —δέκα τοποθετημένα πάνω σε λεωφορεία και έξι σε σταθερά, στρατηγικά σημεία— η Τροχαία ξεκίνησε το κυνήγι των παραβατών. Τα αποτελέσματα των πρώτων 48 ωρών μιλούν από μόνα τους: 130 παραβάσεις καταγράφηκαν στην κάμερα, με την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη να αναδεικνύεται στην πιο επικίνδυνη και συχνή κακή συνήθεια των οδηγών.

Oι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας «σκανάρουν» το υλικό για να επικυρώσουν τα πρόστιμα. Η εποχή του χάρτινου ροζ χαρτιού κάτω από τον υαλοκαθαριστήρα φαίνεται να περνά οριστικά στο παρελθόν. Πλέον, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η κλήση θα «πηγαίνει» απευθείας στην ηλεκτρονική θυρίδα του πολίτη στο gov.gr, κάνοντας τη διαδικασία πιο γρήγορη και αμείλικτη από ποτέ.

Τα υπέρ και τα κατά του μέτρου

Στα υπέρ: Ενισχύεται σημαντικά η οδική ασφάλεια, καθώς η παρουσία καμερών λειτουργεί αποτρεπτικά για επικίνδυνες παραβάσεις (όπως το κόκκινο). Παράλληλα, η ψηφιοποίηση μέσω του gov.gr μειώνει τη γραφειοκρατία και την πιθανότητα να «χαθεί» μια κλήση στο συρτάρι.

Στα κατά: Υπάρχει πάντα η ανησυχία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, ενώ πολλοί οδηγοί θεωρούν πως το μέτρο έχει κυρίως εισπρακτικό χαρακτήρα παρά προληπτικό, αν δεν συνοδεύεται από καλύτερη σήμανση.