Τέμπη: «Δεν υπάρχουν εργαστήρια και ιατροδικαστές για τις εξετάσεις που θέλουμε» λέει ο Πάνος Ρούτσι

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση των Τεμπών, μετά την απόφαση για αναβολή της εκταφής της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι, με τον ίδιο να περιγράφει ένα σκηνικό σύγχυσης και σοβαρών ελλείψεων στις διαδικασίες.

Μαζί του μιλώντας στον ANT1, ήταν και η δικηγόρος συγγενών θυμάτων των Τεμπών, Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, η οποία άφησε σαφείς αιχμές για τον τρόπο που έγιναν οι χειρισμοί από την πρώτη στιγμή.

«Οι διαδικασίες έγιναν εξπρές»

Ο Πάνος Ρούτσι υποστήριξε ότι η απόφαση κοινοποιήθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης, χωρίς να υπάρχουν ουσιαστικά περιθώρια αντίδρασης. Αναλυτικότερα, ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις ανέφερε τα εξής: «Δεν είχαμε τα περιθώρια για ενέργειες καθότι η απόφαση ήρθε αργά το απόγευμα της Τρίτης. Οι διαδικασίες για όλους εμάς του συγγενείς έγιναν εξπρές. Περιμέναμε η εισαγγελέας Λάρισα να ορίσει εμπειρογνώμονα και ιατροδικαστή και μετά με τη σειρά μας θα ορίζαμε τους δικούς μας, πράγμα που δεν έγινε. Δεν υπάρχουν τα κατάλληλα εργαστήρια για τις εξετάσεις που θέλουμε και δεν υπάρχουν ιατροδικαστές να κάνουν αυτές τις εξετάσεις».

«Δεν ξέρουμε τι θα βρούμε μέσα»

Από την πλευρά της, η Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου στάθηκε στο μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει, αλλά και στον τρόπο διαχείρισης των σορών μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη.

Με τη σειρά της, η δικηγόρος των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών ανέφερε τα εξής: «Έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα για τις εκταφές, ο τρόπος με τον οποίον έγιναν οι παραλαβές των σορών, δεν ξέρουμε καταρχήν μέσα τι υπάρχει. Η συλλογή των σορών από τον τρόπο του δυστυχήματος έγινε με τρόπο που δεν ήταν αξιόπιστος. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή ανοίγοντας αυτά που θα ανοίξουμε τι θα βρούμε μέσα. Και όσον αφορά την ποιότητα την κατάσταση που θα βρίσκεται η σορός και αν πράγματι βρίσκεται μέσα το παιδί του Πάνου».