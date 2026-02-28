Τέμπη: Η παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού στη μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Με μια σιωπηρή αλλά γεμάτη ένταση παρουσία, η Μαρία Καρυστιανού βρέθηκε σήμερα στην καρδιά των κινητοποιήσεων για τη συμπλήρωση δύο ετών από το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη.

Η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, που έχει αναδειχθεί σε πρόσωπο-σύμβολο του αγώνα για τη δικαίωση των 57 νεκρών, περπάτησε ανάμεσα στο πλήθος που κατέκλυσε το κέντρο της Αθήνας.



Στο οπτικοακουστικό υλικό που εξασφάλισε ο Flash, η κ. Καρυστιανού διακρίνεται φανερά συγκινημένη, περιτριγυρισμένη από πολίτες κάθε ηλικίας που έσπευσαν να της εκφράσουν τη συμπαράστασή τους.

Η Μαρία Καρυστιανού στη συγκέντρωση για τα Τέμπη #Τεμπη

📹Γιάννης Κέμμος -Μιχάλης Λεγάκης - Ευγενία Γιαννακέλου pic.twitter.com/iMXV4DukfV — Flash.gr (@flashgrofficial) February 28, 2026

Η παρουσία της στο Σύνταγμα έδωσε τον παλμό σε μια συγκέντρωση που χαρακτηρίστηκε από το αίτημα για άρση της ατιμωρησίας και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.



«Δεν ξεχνάμε, ζητάμε δικαιοσύνη», ήταν το κυρίαρχο σύνθημα, με την ίδια να παραμένει στην πρώτη γραμμή, υπενθυμίζοντας πως ο αγώνας των οικογενειών παραμένει ενεργός μέχρι την τελική δικαίωση.

