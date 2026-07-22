Τέμπη:Παραπομπή στο Ειδικό Δικαστήριο ζητά ο εισαγγελέας για Τριαντόπουλο, Αγοραστό για το «μπάζωμα»

Την παραπομπή στο Ειδικό Δικαστήριο του πρώην υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Χρήστου Τριαντόπουλου για την φερόμενη αλλοίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη εισηγείται ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημ. Μητρουλιάς με πρόταση του προς το Δικαστικό Συμβούλιο.

Παράλληλα, εισηγείται να δικαστούν μαζί του, πάντα για το φερόμενο "μπάζωμα", ο τότε περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, όπως επίσης και τρία ακόμη άτομα (Τότε Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας και τότε τοπικοί επικεφαλής Αστυνομίας και Πυροσβεστικής).



Τους αποδίδεται η κατηγορία της παράβασης καθήκοντος, σε βαθμό πλημμελήματος.

Η εισαγγελική πρόταση, αν γίνει δεκτή από το Δικαστικό Συμβούλιο που αναμένεται τον προσεχή φθινόπωρο να συνεδριάσει, θα οδηγήσει στο πρώτο Ειδικό Δικαστήριο για την τραγωδία στα Τέμπη, ενώ εκκρεμεί ακόμη η ανάκριση για τον Κώστα Καραμανλή αναφορικά με τη σύμβαση 717 στην οποία ελέγχονται και επτά ακόμα γενικοί γραμματείς του υπουργείου από το 2016 ως το 2023 που συνέβη το τραγικό δυστύχημα.

Παράλληλα ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου εισηγείται να παραπεμφθούν σε δίκη τρία ακόμη άτομα, στελέχη της Πυροσβεστικής, για άλλο αδίκημα, αναφορικά με την πραγματογνωμοσύνη τους, εισηγουμενος να διαχωριστεί η δικογραφία διαβιβάζοντας το σκέλος αυτό στην Εισαγγελία Λάρισας.