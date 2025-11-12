Τέμπη: Κλήσεις σε απολογία για Τριαντόπουλο και επτά μη πολιτικά πρόσωπα στέλνει η ανακρίτρια

Σε απολογία καλείται από την ανακρίτρια του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών.

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος κατηγορείται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, σχετικά με την παράνομη αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος (μπάζωμα) στα Τέμπη.

Η κατηγορία είναι σε βαθμό πλημμελήματος, με συγγενείς των θυμάτων να ζητούν να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες σε κακούργημα.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανακρίτρια Φωτεινή Μηλιώνη αποστέλλει πιθανότατα την Πέμπτη (13/11) κλήσεις στους κατηγορουμένους για απολογία, μεταξύ των οποίων ο Χρήστος Τριαντόπουλος.

Η απολογία Τριαντόπουλου αναμένεται να γίνει μέσα στον Νοέμβριο, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παράλληλα με τον πρώην υφυπουργό η ανακρίτρια του Δικαστικού Συμβουλίου αποστέλλει κλήσεις προς απολογία και στους άλλους επτά, μη πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο πρώην περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός και ο πρώην διοικητής της Αστυνομίας Λάρισας Αγάπιος Χαρακόπουλος.

Οι απολογίες των συνολικά οκτώ κατηγορουμένων θα ληφθούν μετά τις σχετικές προθεσμίες μετά από τις οποίες η δικογραφία θα παραπεμφθεί στο Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει αν θα συσταθεί ή όχι ειδικό δικαστήριο.