Τέμπη: «Δεν θα γίνει δίκαιη δίκη» - Ένταση στην αίθουσα με συγγενείς θυμάτων, συνεχείς διακοπές

Αποστολή στη Λάρισα: Δημήτρης Δαμιανός, Γιάννης Κέμμος, Ευγενία Γιαννακέλου

Ξεκίνησε η πολυαναμενόμενη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη στο Συνεδριακό Κέντρο «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε αίθουσα που διαμορφώθηκε ειδικά για τις ανάγκες της διαδικασίας. Μια αίθουσα ωστόσο που -όπως αποδεικνύεται στην πράξη- δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες. Σε μια αίθουσα με 200 καθίσματα, αυτή τη στιγμή βρίσκονται περίπου 1.000 άτομα, με τους συγγενείς των θυμάτων να δυσφορούν και αναρωτιούνται: «Πόσα θα τραβήξουμε ακόμη;».

Στο εδώλιο κάθονται συνολικά 36 κατηγορούμενοι, ενώ αναμένεται να καταθέσουν περισσότεροι από 350 μάρτυρες. Η δίκη εκτιμάται ότι θα έχει μεγάλη διάρκεια, λόγω του όγκου της δικογραφίας και του αριθμού των εμπλεκομένων.

Οι πύλες του «Γαιόπολις» άνοιξαν λίγο μετά τις 8 το πρωί, με συγγενείς των θυμάτων να φτάνουν από νωρίς στον χώρο. Ισχυρά είναι τα μέτρα ασφαλείας τόσο εντός όσο και εκτός του συνεδριακού κέντρου, όπου συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου.

Ένταση στην αίθουσα

Ένταση σημειώθηκε μέσα στη δικαστική αίθουσα κατά την είσοδο του κατηγορούμενου πρώην προέδρου του ΟΣΕ, Σπύρου Πατέρα, ο οποίος είναι και μόνος από τους κατηγορούμενους που έχουν εμφανιστεί μέχρι στιγμής.

Συγγενής θύματος αντέδρασε έντονα, φωνάζοντας: «Θα σε σκίσω με τα χέρια μου. Δεν θα σε σώσει αυτός. Αλήτη», με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση για λίγα λεπτά.

Λεκτική αντιπαράθεση στο ακροατήριο

Λεκτική αντιπαράθεση καταγράφηκε και μεταξύ της Μαρίας Καρυστιανού και ατόμου που βρισκόταν στο ακροατήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κ. Καρυστιανού ανέφερε: «Εδώ είμαστε για τους ανθρώπους που πέθαναν, όχι για χρήματα. Να μας πείτε τι είχε το φορτίο που μετέφερε».

Έξω από την αίθουσα, η Μαρία Καρυστιανού είχε δηλώσει πως δεν θα ζητήσει αναβολή, αλλά επιθυμεί τη διεξαγωγή μιας δίκαιης δίκης.

Ζητήθηκε η αποχώρηση των ΜΜΕ

Λίγα λεπτά μετά τις 09:00 ανέβηκαν στην έδρα οι δικαστές, με την πρόεδρο να ζητά την απομάκρυνση των εκπροσώπων των Μέσων Ενημέρωσης από την αίθουσα.

Όπως είπε: «Αρχίζει η συνεδρίαση του τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Απαγορεύεται η ολική ή μερική μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο, ειδικά τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά ίντερνετ. Το δικαστήριο θα διακόψει για να απομακρυνθούν τα ΜΜΕ. Παρακαλώ να διευκολυνθούν οι διάδικοι για να αρχίσουν οι νομιμοποιήσεις των συνηγόρων. Τα ΜΜΕ να αποχωρήσουν».

Με απόφαση της έδρας το δικαστήριο θα διακόψει για να απομακρυνθούν τα ΜΜΕ. Αντιδράσεις απο συγγενείς θυμάτων.

— Flash.gr (@flashgrofficial) March 23, 2026

Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις στους συγγενείς και τους συνηγόρους των θυμάτων. Η Μαρία Καρυστιανού είπε χαρακτηριστικά: «Γιατί σας φοβίζει η δημοσιότητα;».

Έντονη ήταν η αντίδραση και της Ζωής Κωνσταντοπούλου: «Πού ακούστηκε να αποβάλλετε τους δημοσιογράφους;».

«Δεν τους αποβάλλω να πάνε όλοι στην τρίτη αίθουσα», απάντησε η πρόεδρος.

Δεκάλεπτη διακοπή

«Διασφαλίστε μια δίκαιη δίκη. Δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Διαφημίστηκε αυτή η αίθουσα ότι την έφτιαξαν ειδικά για αυτή τη δική και δεν χωράει κανείς. Δεν μπορούμε», ανέφεραν οι συνήγοροι.

«Εγώ θα εκφωνήσω τα ονόματα μετά τη διακοπή. Θα διακόψουμε να δούμε αν ακούγεται», τόνισε η πρόεδρος, που διέταξε τη δεκάλεπτη διακοπή της διαδικασίας.

«Εσείς θα δικάσετε σε αυτές τις συνθήκες;», είπε προς τους δικαστές η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Δεν θα διεξαχθεί δίκαιη δίκη»

Στη δικαστική αίθουσα επέστρεψε το προεδρείο, με την πρόεδρο να αναφέρει: «Να ξεκινήσουμε από όσους έχουν μπει. Πρέπει να ξεκινήσουν οι νομιμοποιήσεις» και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ρωτά: «Με αυτές τις συνθήκες;».

Ο εκ των συνηγόρων των θυμάτων, Γιάννης Μαρακάκης σχολίασε: «Εγώ έχω 60 εντολείς και δεν χωράει να μπει κανείς, δεν χωράμε. Πρέπει να εξασφαλίσετε άλλες συνθήκες», ενώ έτερος συνήγορος διαμαρτυρήθηκε: «Είναι αδιανόητο μια τόσο ιστορική δίκη να διεξάγεται με αυτές τις συνθήκες. Οι γονείς δεν έχουν να κάτσουν. Αν προχωρήσετε, δεν θα διεξαχθεί δίκαιη δίκη. Ακούστε τους προέδρους των δικηγορικών συλλόγων. Δεν γίνεται να σαλαμοποιήσετε τη διαδικασία».

Συγγενής θύματος σχολίασε: «Μας έχετε προσβάλλει ήδη κυρία πρόεδρε εδώ που μας έχετε φέρει».

Η πρόεδρος ωστόσο επέμεινε: «Κανένας δεν πρέπει να τραβάει βίντεο» και η Ζωή Κωνσταντοπούλου ρώτησε: «Αυτό είναι το πρόβλημά σας;».

«Η αίθουσα χωρίζεται σε δύο τμήματα», σχολίασε εκ νέου η πρόεδρος, με συγγενή θύματος να διαμαρτύρεται: «Είναι ντροπή ο τρόπος που μας έχετε φερθεί».

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος ανέφερε: «Εμείς, ως σύλλογοι, δηλώνουμε ότι θέλουμε να γίνει η δίκη, αλλά δεν μπορεί να γίνει υπό αυτές τις συνθήκες. Υπάρχει και ζήτημα ασφάλειας».

Ο Θεόδωρος Μαντάς, εκπρόσωπος της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων υπερθεμάτισε: «Είχαμε σαφείς διαβεβαιώσεις ότι έχει διασφαλιστεί με πληρότητα χωρίς αποκλεισμούς η διεξαγωγή της δίκης. Βρισκόμαστε σε αυτήν την άκρως υποτιμητική αίθουσα για την κορυφαία δίκη των τελευταίων ετών; Σε καμία περίπτωση δεν θα νομιμοποιήσουμε την υποβάθμιση της δίκης».

«Συνεχίζετε να μας κοροϊδεύετε»

Η πρόεδρος έκανε λόγο για εκ νέου διακοπή: «Θα διακόψουμε για λίγο γιατί καταλαβαίνω...».

Συγγενής θύματος σχολίασε: «Δείτε το παιδί μου που χάθηκε... λυπηθείτε μας...».

Η πρόεδρος αναφέρθηκε και πάλι στο θέμα της αίθουσας: «Κανείς μας δεν μπορεί να συζητήσει για την αίθουσα. Είναι αρμοδιότητα άλλου».

Συγγενής θύματος διαμαρτυρήθηκε έντονα: «Συνεχίζετε να μας κοροϊδεύετε μπροστά στα μάτια μας».

«Προσβλητικές οι συνθήκες»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνέχισε να διαμαρτύρεται: «Οι συνθήκες είναι προσβλητικές για τα θύματα», με την πρόεδρο να απαντά: «Ειπώθηκε αυτό...».

«Σας παρακαλώ. Η δικαστική λειτουργία επέλεξε αυτή τη δίκη κλείνοντας γρήγορα την ανάκριση. Την αίθουσα την επέλεξε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου και διαπιστώνουμε ότι δεν χωρά τους συγγενείς και τα θύματα. Αυτό είναι λόγος για σας να...», συνέχισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με συγγενή να παρεμβαίνει: «Επαναλαμβάνεστε κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν μας σέβεστε» και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να σχολιάζει: «Η αίθουσα είναι μικρότερη από άλλες αίθουσες δικαστηρίων στη χώρα».

Η πρόεδρος διέταξε νέα διακοπή, αυτή τη φορά διάρκειας 30 λεπτών.