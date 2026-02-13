Temu: Στήνει «τοπικό οχυρό» στην Τουρκία για να παρακάμψει τα τελωνεία - Μήνυμα στους δασμούς της ΕΕ

Η κινεζική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Temu αλλάζει ριζικά στρατηγική στην Τουρκία, επιλέγοντας να «πατήσει πόδι» με τοπική νομική οντότητα προκειμένου να διαχειριστεί τις νέες, αυστηρότερες τελωνειακές ρυθμίσεις. Η κίνηση δεν είναι απλώς τεχνική – είναι πολιτική και εμπορική. Δείχνει πόσο κρίσιμη θεωρεί η εταιρεία την τουρκική αγορά, αλλά και πόσο αποφασισμένη είναι η Άγκυρα να περιορίσει τις ανεξέλεγκτες, χαμηλού κόστους εισαγωγές από την Κίνα μέσω e-commerce.

WhaleCo: Ο «επίσημος εισαγωγέας» που αλλάζει το παιχνίδι

Η Temu, που ανήκει στον κινεζικό όμιλο PDD Holdings, καταχώρισε στην Τουρκία εταιρεία με την επωνυμία WhaleCo, η οποία αναλαμβάνει πλέον τον ρόλο του επίσημου εισαγωγέα για τις αγορές που πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας.

Οι τελωνειακές διαδικασίες δεν γίνονται πλέον στο όνομα του ιδιώτη καταναλωτή, αλλά στο όνομα της εταιρείας. Έτσι, παρακάμπτονται τα όρια των προσωπικών εισαγωγών που είχαν τεθεί με το νέο καθεστώς και περιορίζονται οι καθυστερήσεις εκτελωνισμού που προκάλεσε η κατάργηση της απλουστευμένης διαδικασίας για δέματα χαμηλής αξίας.

Με άλλα λόγια, το μοντέλο αλλάζει. Από «απευθείας από Κίνα στον καταναλωτή» σε «εισαγωγή μέσω τοπικής εταιρείας και μετά διανομή». Πιο σύνθετο, αλλά και πιο ελεγχόμενο.

Φόροι στην αγορά και ελάχιστο όριο 580 λιρών

Οι Τούρκοι χρήστες πληρώνουν πλέον τους αναλογούντες φόρους τη στιγμή της αγοράς, γεγονός που καθιστά το τελικό κόστος πιο προβλέψιμο αλλά λιγότερο «σοκ» στο τελωνείο.



Παράλληλα, η πλατφόρμα έχει θέσει ελάχιστη αξία παραγγελίας τις 580 τουρκικές λίρες (περίπου 13 δολάρια), ενώ η γκάμα προϊόντων παραμένει προς το παρόν περιορισμένη. Ωστόσο, εκτιμάται ότι σταδιακά θα επεκταθεί.

Η Temu δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση για τη νέα δομή λειτουργίας της στη χώρα. Παρ’ όλα αυτά, οι αλλαγές είναι ήδη ορατές στις παραγγελίες των χρηστών.

Τέλος στην «εύκολη» τελωνειακή δίοδο

Η στροφή αυτή ήρθε μετά από προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην τουρκική Επίσημη Εφημερίδα στις 7 Ιανουαρίου.Το διάταγμα κατήργησε την απλοποιημένη τελωνειακή μεταχείριση για ορισμένες μη εμπορικές αποστολές, εντάσσοντας από τις αρχές Φεβρουαρίου τις online αγορές από το εξωτερικό στις κανονικές διαδικασίες.

Λίγο πριν τεθεί σε ισχύ το νέο καθεστώς, η Temu είχε «παγώσει» προσωρινά τις διασυνοριακές αποστολές προς Τούρκους καταναλωτές, περιορίζοντας τις πωλήσεις σε προϊόντα που διακινούνταν από τοπικές αποθήκες.

Η ίδρυση της WhaleCo αποτελεί την απάντηση: συμμόρφωση μεν, αλλά με διατήρηση του ελέγχου κόστους και χρόνου εκτελωνισμού.

Ο «πόλεμος» για το κινεζικό e-commerce

Οι εξελίξεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κλίμα έντασης ανάμεσα στην τουρκική επιχειρηματική κοινότητα και τις κινεζικές πλατφόρμες.

Το Εμπορικό Επιμελητήριο Κωνσταντινούπολης έχει επανειλημμένα εκφράσει ανησυχία ότι οι τελωνειακές εξαιρέσεις χρησιμοποιούνταν στην πράξη για εμπορικές εισαγωγές που «βαφτίζονταν» προσωπικές, πλήττοντας τη ντόπια παραγωγή και το λιανεμπόριο.

Την ίδια στιγμή, το τουρκικό υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε ότι σε εργαστηριακούς ελέγχους προϊόντων από διασυνοριακές πλατφόρμες, το 81% των 182 δειγμάτων δεν πληρούσε τα πρότυπα ασφαλείας, με ευρήματα φθαλικών ενώσεων και βαρέων μετάλλων. Το μήνυμα ήταν σαφές: οι κανόνες θα γίνουν αυστηρότεροι.

Στρατηγική επιβίωσης σε μια κρίσιμη αγορά

Η Temu, «αδελφή» πλατφόρμα της Pinduoduo στην Κίνα, δείχνει αποφασισμένη να διατηρήσει την παρουσία της στην Τουρκία. Η δημιουργία της WhaleCo είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς οι διεθνείς παίκτες του e-commerce προσαρμόζονται επιθετικά σε μεταβαλλόμενα ρυθμιστικά περιβάλλοντα.

Το στοίχημα είναι διπλό. Να παραμείνει ανταγωνιστική σε τιμές και ταυτόχρονα να λειτουργεί εντός ενός αυστηρότερου πλαισίου που περιορίζει τις «γκρίζες ζώνες» των διασυνοριακών εισαγωγών.



Και αν κάτι δείχνει η υπόθεση της Τουρκίας, είναι ότι το μοντέλο του ultra-cheap cross-border shopping δεν θα παραμείνει ανεμπόδιστο για πολύ, ούτε εκεί, ούτε αλλού.