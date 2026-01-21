Τεράστια πινακίδα «No Kings» άναψε στο βουνό του Νταβός λίγο πριν την έλευση του Τραμπ

Ένα «μήνυμα» προς τον Αμερικανό πρόεδρο έστειλαν το βράδυ της Τρίτης 20 Ιανουαρίου οι κάτοικοι του Νταβός στην Ελβετία καθώς μια τεράστια πινακίδα με την ένδειξη «No Kings» (Όχι Βασιλιάδες) έκανε την εμφάνισή της στους πρόποδες του βουνού.

Το σήμα άναψε λίγες ώρες πριν προσγειωθεί ο Αμερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ προκειμένου να παραστεί στο ετήσιο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, που φαίνεται πως θα φτάσει με τρίωρη καθυστέρηση ύστερα από βλάβη που παρουσίασε το Αir Force One, θα συνοδεύεται από πολλά μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, του υπουργού Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ και του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, θα είναι επίσης παρόντα.

Η φωτογραφία από το Νταβός έγινε γρήγορα viral και κοινοποιήθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μια τεράστια πινακίδα, «μήνυμα» για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, άναψε στους πρόποδες του βουνού στο Νταβός / Reuters

Ο ανταποκριτής του NBC, Πίτερ Αλεξάντερ, που βρίσκεται στην ελβετική πόλη κοινοποίησε τη φωτογραφία και έγραψε στον λογαριασμό του στο Χ: «Καθώς ο Πρόεδρος Τραμπ ξεκινούσε τη συνέντευξη Τύπου του στις ΗΠΑ... στο Νταβός, εντοπίσαμε τις λέξεις «No Kings» - με κεφαλαία γράμματα - να λάμπουν στην πλαγιά του βουνού με θέα το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ όπου ο Τραμπ μιλάει αύριο.

As President Trump began his news conference stateside… in Davos, we spotted the words “NO KINGS” - in all caps - glowing on the mountainside overlooking the World Economic Forum site where Trump speaks tomorrow. pic.twitter.com/E152uXfdnD — Peter Alexander (@PeterAlexander) January 20, 2026

Η ομάδα διαμαρτυρίας «No Kings», η οποία αντιτίθεται στην κυβέρνηση Τραμπ και σε αυτό που περιγράφει ως αυταρχική ή αντιδημοκρατική ενέργεια της κυβέρνησης, δεν έχει αναφέρει τίποτα σχετικά με την πινακίδα στο Νταβός.